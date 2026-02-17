Moskal przed derbami z Wisłą. „W innym klubie brałbym ich w ciemno”

Wieczysta Kraków w hicie 22. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się z Wisła Kraków w roli gościa. Przed tym starciem o sytuacji kadrowej beniaminka mówił trener Kazimierz Moskal.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Kazimierz Moskal przed starciem derbowym z Wisłą Kraków

Wieczysta Kraków to ekipa, która wciąż liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie zespół Kazimierza Moskala plasuje się na drugiej pozycji, mając 36 punktów na koncie. Do lidera Wisły Kraków traci dziewięć punktów. Tymczasem o sile swojej drużyny mówił ostatnio szkoleniowiec Żółto-czarnych.

– W każdym innym klubie, przychodząc, brałbym każdego z nich w ciemno. Tutaj niektórzy nie łapią się do kadry, a co dopiero do podstawowej jedenastki – mówił o sytuacji kadrowej Wieczystej trener Moskal w audycji „1 Liga Raport” na kanale Meczyków.

Aktualny szkoleniowiec Żółto-czarnych jak na razie prowadził drużynę w czterech spotkaniach, notując trzy zwycięstwa i remis. Bilans punktowy Moskala w Wieczystej to 2,50 punktu na mecz. Dla obecnego trenera Carlitosa i spółki piątkowa potyczka będzie wyjątkowa, bo wcześniej pracował w Wiśle Kraków i rozstał się z tym klubem we wrześniu 2024 roku w nieprzyjemnych okolicznościach.

Do najbliższej przerwy reprezentacyjnej Wieczysta ma do rozegrania jeszcze sześć spotkań. Zmierzy się w nich nie tylko z Białą Gwiazdą, ale też kolejno z: Polonią Warszawa, Górnikiem Łęczna, Polonią Bytom, Stalą Mielec oraz ŁKS-em.

W rundzie jesiennej derbowa potyczka z Wisłą zakończyła się remisem 1:1. W piątek obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w historii w meczu ligowym.