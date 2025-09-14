Moore zdradził, dlaczego zainwestował w Wisłę Kraków. Nawiązał do Liverpoolu

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Peter Moore

Wisła Kraków na początku lipca tego roku ogłosiła światu bardzo ważną wiadomość. Klub przedstawił nowego inwestora, który przejął pakiet 5% akcji. Został nim Peter Moore, czyli były prezes Liverpoolu, który za jego kadencji triumfował nie tylko w Premier League, ale również w Lidze Mistrzów. Ostatnio biznesmen był gościem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie spotkał się z kibicami. Odpowiadał m.in. na pytania odnośnie swojej kariery zawodowej, ale również o planach związanych z Białą Gwiazdą.

Moore był także na trybunach stadionu w Krakowie podczas meczu Wisła – Odra. Podopieczni Mariusza Jopa nie zdołali jednak odnieść zwycięstwa, remisując z drużyną z Opola (2:2). Mimo to wciąż są liderem Betclic 1. Ligi z przewagą 2 punktów nad Śląskiem Wrocław.

Na koniec wizyty w Polsce udzielił wywiadu dla Przeglądu Sportowego Onet. Peter Moore rozmowie z Filipem Zielińskim opowiedział, dlaczego zdecydował się na inwestycję w Wisłę Kraków. Okazuje się, że kluczowa była postać Jarosława Królewskiego. Brytyjczyk przekonuje, że wierzy w to, co robi właściciel Białej Gwiazdy. Ponadto jest przekonany, że Wisła awansuje do Ekstraklasy.

– Angażujesz się w sprawy ludzi, w których wierzysz. Jestem gościem z branży technologicznej. Jarosław tym bardziej. Kiedy spotykasz osoby o podobnych poglądach, z którymi od razu łapiesz dobre „flow”, to myślisz: „Wierzę w to, co on robi”. Im więcej dowiadywałem się o historii Wisły, o tym, przez co przeszła i co Jarosław osiągnął w ciągu zaledwie kilku lat jako główny właściciel, tym większe wrażenie na mnie to robiło – powiedział Peter Moore w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

– Ta historia przypominała mi wiele innych klubów piłkarskich, nawet Liverpool. Prowadzenie klubów to huśtawka nastrojów. Bywają okresy, gdy wszystko idzie w złą stronę. Uwierzyłem, że w tym roku awansujemy do Ekstraklasy i… no cóż, stąd to wszystko. Wierzę w Jarosława. Fascynuje mnie. Uczy mnie wiele o sztucznej inteligencji. Jego firma, Synerise, jest pionierem sztucznej inteligencji. Uczę się nie tylko o piłce nożnej, ale i samej technologii – dodał.