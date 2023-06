PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Lechia wydała komunikat odnośnie przyszłości swojego piłkarza

Klub aktywował opcję przedłużenia kontraktu Łukasza Zjawińskiego

Napastnik dwa ostatnie sezony spędził na wypożyczeniu

Lechia ogłosiła umowę napastnika. Ostatnio grał w Łodzi

Fortuna 1. Liga to rozgrywki, w których będzie rywalizowała Lechia w sezonie 2023/2024. Gdańszczanie spadli z Ekstraklasy, więc dokonali zmian roszad kadrowych, na czym skorzystać może Łukasz Zjawiński.

21-letni napastnik trafił do Lechii dwa lata temu. W tym czasie rozegrał dla gdańszczan tylko pięć spotkań. Zjawiński był bowiem dwa razy wypożyczony. Teraz może dostać poważną szansę. Klub skorzystał bowiem z możliwości przedłużenia jego kontraktu.

– Wracający z wypożyczenia 21-letni napastnik Łukasz Zjawiński będzie reprezentował barwy Biało-Zielonych do końca czerwca 2025 r. Klub skorzystał z przedłużenia umowy na mocy zawartej w dotychczasowym kontrakcie klauzuli – poinformowała Lechia. Zjawiński był ostatnio wypożyczony do Widzewa, a wcześniej do Sandecji.

