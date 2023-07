Media: Lechia Gdańsk została sprzedana, znamy kwotę transakcji

IMAGO / Mateusz Słodkowski / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

W ostatnich dniach informowano o finalizacji procesu sprzedaży Lechii Gdańsk

Według najnowszych doniesień, klub z Pomorza miał już zostać sprzedany

Nowym właścicielem Biało-Zielonych będzie fundusz Mada ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Adam Mandziara sprzedał Lechię, nowy właściciel wyłożył 4 mln euro

Niedawno do rady nadzorczej Lechii wrócił Adam Mandziara, który miał posprzątać zaniedbania nagromadzone w Gdańsku, a także sprzedać klub nowemu właścicielowi. Wszystko wskazuje na to, że transakcja doszła już do skutku.

Jak informuje Maciej Słomiński na łamach “Sport Interii”, Lechia Gdańsk została sprzedana, a jej nowym właścicielem będzie fundusz inwestycyjny Mada ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który reprezentuje Szwajcar Paolo Urfer. Kwota tej operacji wyniosła 4 miliony euro.

To jednak nie koniec wydatków, bowiem nowi właściciele Biało-Zielonych na start muszą zainwestować około 20 milionów złotych, aby zasypać dziurę budżetową. Nie od dziś wiadomo, że Budowlani borykają się z ogromnymi długami.