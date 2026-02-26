Kulesza interweniuje ws. meczu Śląsk – Wisła. To jeszcze nie koniec

Wisła jednak ze wsparciem swoich kibiców?
Wisła Kraków idzie pewnym krokiem w kierunku Ekstraklasy. Lideruje pierwszoligowej stawce i ma aż 11 punktów przewagi nad trzecią w tabeli Wieczystą Kraków. W ten weekend podejmie przed własną publicznością Znicz Pruszków, a tydzień później czeka ją prestiżowa rywalizacja na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.
Choć wrocławianie w tym sezonie nie grają na miarę potencjału i oczekiwań, bezpośrednie starcie z Wisłą generuje bardzo duże zainteresowanie. W środę pojawiły się informacje, że Śląsk nie zgodzi się na wpuszczenie kibiców Białej Gwiazdy na trybuny i przyjmie karę, którą w takim przypadku miałby na nią nałożyć Polski Związek Piłki Nożnej. Oczywiście spotkało się to z wielkim oburzeniem.
To kolejny epizod bojkotu, z którym od kilkunastu miesięcy mierzy się Wisła oraz jej fani. Jakiś czas temu nastąpił pozytywny przełom – zdecydowana reakcja PZPN-u sprawiła, że ligowi rywale nie decydują się już na taki krok. Inaczej miałoby być w przypadku właśnie Śląska.
Sprawa nie jest jednak jeszcze przesądzona. Piotr Potępa ujawnił, że prezes Wisły Jarosław Królewski spotkał się z prezesem Śląska Remigiuszem Jezierskim. Interweniował także Cezary Kulesza, który miał zapewnić władze Białej Gwiazdy, że jej kibice będą mogli obejrzeć to starcie z wysokości trybun.
Mecz Śląsk Wrocław – Wisła Kraków zaplanowano na sobotę 7 marca o godzinie 17:30.