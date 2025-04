Kotwica Kołobrzeg zostanie ukarana walkowerem? Poważny błąd

Kotwica Kołobrzeg zremisowała z Górnikiem Łęczna we wtorkowym meczu Betclic 1. Ligi. Okazuje się jednak, że wynik spotkania może zostać zweryfikowany jako walkower na korzyść zespołu z Lubelszczyzny.

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Kurowski

Kotwicy Kołobrzeg grozi walkower

Kotwica Kołobrzeg bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Górnikiem Łęczna w ramach 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Biało-Niebiescy przystąpili do rundy jesiennej, choć klub miał zawieszoną licencję i otrzymał zakaz transferowy. Zimą miała miejsce roszada na ławce trenerskiej, a Ryszarda Tarasiewicz zastąpił Piotr Tworek.

We wtorkowym meczu w Łęcznej doszło do kontrowersyjnej sytuacji. W drugiej połowie w barwach Kotwicy na boisku jednocześnie znajdowało się trzech zawodników spoza Unii Europejskiej, co stanowi naruszenie regulaminu rozgrywek. Zgodnie z przepisami, w danym momencie na placu gry może przebywać maksymalnie dwóch takich piłkarzy. Od 82. minuty na murawie obecni byli: Brazylijczyk Lucas Ramos, Białorusin Wsiewołod Sadowski oraz Japończyk Yudai Nawate.

Prezes Górnika, Maciej Grzywa na platformie X przyznał, że sprawą potencjalnego złamania regulaminu jest już sprawdzana. “Zauważyliśmy. Wiemy o tym i od wczoraj już nad tym pracujemy, sprawdzamy i analizujemy. Dzisiaj wyślemy do PZPN nasze stanowisko w tej sprawie mimo, że takie sytuacje są procesowane z automatu” – zaznaczył.

Kotwica obecnie zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. W rundzie wiosennej podopieczni Tworka wciąż czekają na pierwsze ligowe zwycięstwo. W najbliższą niedzielę kołobrzeżanie zmierzą się u siebie z Miedzią Legnica.