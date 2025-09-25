Jarosław Królewski wskazał wymarzonych rywali w Pucharze Polski. To byłby prawdziwy hit

Jarosław Królewski zareagował po zwycięstwie Wisły Kraków nad Odrą Bytom Odrzański (1:0) w Pucharze Polski. - Wymarzony rywal w kolejnej rundzie: Legia lub Cracovia - napisał prezes Białej Gwiazdy.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła czeka na rywala w 1/16 finału Pucharu Polski

Wisła Kraków długo męczyła się z czwartoligową Odrą Bytom Odrzański w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski, ale ostatecznie awansowała do kolejnej rundy. Decydującego gola na wagę awansu strzelił Angel Rodado, któremu asystował Maciej Kuziemka. Obaj zawodnicy pojawili się na boisku w drugiej połowie, wnosząc świeżość i dynamikę do gry zespołu.

Biała Gwiazda pozna swojego rywala w Pucharze Polski podczas losowania, które odbędzie się 1 października o godzinie 17:00. Prezes Jarosław Królewski szeroko skomentował sukces drużyny w mediach społecznościowych.

– Szczególny wyraz uznania należy się prezesom, właścicielom, sponsorom oraz wszystkim osobom, które z ogromnym zaangażowaniem budują ten klub na co dzień. Ich wizja, determinacja, konsekwencja i umiejętne korzystanie z szerokiego dostępu do wiedzy sprawiają, że zespół może się rozwijać, a kibice mają powody do dumy – zaznaczył.

– Chciałbym też, aby młodzi polscy zawodnicy zawsze wierzyli w swoje kariery. Nie ma co się oszukiwać – we współczesnym futbolu różnica między III, IV ligą a pierwszą nie jest już tak wielka, jak kilka dekad temu. Przy odpowiedniej pracy, pasji i wykorzystaniu dostępnej wiedzy naprawdę wszystko jest możliwe – dodał.

Na koniec prezes wskazał swojego wymarzonego rywala w kolejnej rundzie: Legię Warszawa lub Cracovię. Kibice Wisły Kraków z niecierpliwością czekają na losowanie i mają nadzieję na emocjonujące starcie w 1/16 finału Pucharu Polski.