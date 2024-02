Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Igor Łasicki

Igor Łasicki przedłuży kontrakt z Wisłą Kraków

Środkowy obrońca odrzucił oferty z Wisły Płock oraz Polonii Warszawa

28-latek gra w Krakowie od 2022 roku

Nowy kontrakt dla Igora Łasickiego

Wisła Kraków po zmianie trenera przygotowuje się do drugiej części sezonu w Fortuna 1. Lidze. Celem podopiecznych Alberta Rude jest awans do Ekstraklasy. Pomóc w tym ma zatrzymanie doświadczonych piłkarzy w pierwszym zespole.

Jak poinformował portal Meczyki.pl nową umową z klubem z Krakowa ma się związać Igor Łasicki. Wcześniej przyszłość obrońcy nie była do końca jasna. Piłkarz miał na stole oferty z Wisły Płock oraz Polonii Warszawa, lecz ostatecznie zdecydował się je odrzucić. Łasicki trafił do Krakowa w 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Pogoni Szczecin. Wcześniej był piłkarzem Napoli, lecz głównie był wypożyczany do niższych lig.

W tym sezonie 28-latek nie odgrywa znaczącej roli w zespole. Zagrał zaledwie 4 mecze w lidze, a na boisku przebywał przez 315 minut.

Czytaj więcej: Real Madryt sprowadził nowego bramkarza. Zabezpieczył pozycję na lata