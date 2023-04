fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy GKS-u Tychy

GKS Tychy został przejęty przez konsorcjum, mające w posiadaniu między innymi takie kluby jak: Nice, czy Kaiserslautern

Ślązacy w oficjalnym komunikacie przekazali informacje na temat szczegółów transakcji

Prezesem klubu pozostanie Leszek Bartnicki

GKS Tychy z nowym właścicielem

GKS Tychy po zmianie trenera teraz wykonał kolejny krok, decydując się na powołanie Spółki, która będzie skupiona tylko na sekcji piłkarskiej. Takie rozwiązanie ma pomóc w prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi inwestorami.

Komunikat GKS-u Tychy

W dniu 6 kwietnia 2023 roku doszło do podpisania umowy inwestycyjnej, mocą której Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. pozyska nowego, większościowego akcjonariusza.

W 2019 roku przeprowadzono proces wyodrębnienia i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tyski Sport S.A. – sekcji piłki nożnej na rzecz Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. Przeniesienie sekcji do uprzednio utworzonej Spółki, w której 100% akcji należało do Tyski Sport S.A., powołanej tylko do prowadzenia działalności klubu piłki nożnej, miało na celu usprawnienie prowadzenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym wyłącznie w klub piłkarski, co w przypadku dalszego prowadzenia sekcji w ramach Tyski Sport S.A. będącej właścicielem Stadionu Miejskiego w Tychach oraz dwóch innych sekcji sportowych (hokeja na lodzie oraz koszykówki) było praktycznie niemożliwe.

Na skutek prowadzonych przez Zarządy Tyski Sport S.A. oraz Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. działań, doszło do zainteresowania zaangażowaniem kapitałowym w Spółkę grupy inwestorów, która począwszy od 2016 roku zainwestowała w osiem klubów piłkarskich na terenie Europy: OGC Nice (Francja), Barnsley FC (Anglia), FC Thun (Szwajcaria), K.V. Oostende (Belgia), Esbjerg fB (Dania), FC Den Bosch (Holandia), AS Nancy (Francja), 1.FC Kaiserslautern (Niemcy).

Trwające ponad rok rozmowy i negocjacje doprowadziły do sfinalizowania umowy inwestycyjnej, na podstawie której nowym, większościowym akcjonariuszem Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. zostanie powołana spółka celowa – Tychy Investment Company Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

W najbliższym czasie Tychy Investment Company Limited obejmie akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. Docelowo nowy inwestor będzie posiadał 75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, a środki finansowe wpłacone do Spółki tytułem podwyższenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na inwestycje w klub i podniesienie poziomu sportowego drużyny. Właścicielem 25% akcji Spółki pozostanie Tyski Sport S.A. W związku z zawarciem umowy inwestycyjnej, w dniu 6 kwietnia 2023 roku doszło do zmian w organach Spółki. Leszek Bartnicki pozostaje Prezesem Zarządu, a skład Zarządu Spółki został powiększony o dwóch nowych Członków Zarządu, którymi zostali Maximilian Kothny oraz Averi Seelig. Natomiast w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Frederick R. Ayers Jr., Paul Conway, Miłosz Surdziel oraz Dominik Urbanik.

Czytaj więcej: Fortuna 1 Liga. Banasik wrócił na ławkę trenerską