Lechia Gdańsk jedną nogą w Ekstraklasie. Wystarczył jeden gol [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Andrei Chindris

W Gdańsku można mrozić szampany

Lechia Gdańsk przystępowała do nowego sezonu Fortuna 1. ligi jako jedna wielka niewiadoma. W zespole brakowało piłkarzy, w trakcie były zmiany właścicielskie, a w okresie przygotowawczym odwoływano sparingi, ponieważ nie miał kto w nich zagrać. To wszystko powodowało spory niepokój o to, co będzie z Lechią po spadku w Ekstraklasy. Zespół Szymona Grabowskiego jednak pomimo początkowych trudności wyszedł na prostą i z czasem realnie zaczął walczyć o powrót do elity.

Właściwie to można powiedzieć, że po dzisiejszej wygranej nad Polonią Warszawa zespół ze stolicy Trójmiasta jest już właściwie jedną nogą powtórnie w PKO Ekstraklasie. Przewaga gdańszczan nad drugą Arką Gdynia wynosi już cztery punkty, a w perspektywie jest hitowe derbowe starcie na własnym obiekcie. Oznacza to więc, że “Biało-Zieloni” mogą mieć nadzieję nie tylko na awans, ale i na wygranie ligi.

Szybko w tempie i mamy otwarcie meczu! Maksym Khlan! 🔥 #LGDPOL 1:0



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport ⤵️https://t.co/3r4uCesNTd pic.twitter.com/f0WxKXuXMw — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) April 24, 2024

Przeciwko Polonii Warszawa zdecydował tylko jeden gol, którego w pierwszej odsłonie pojedynku zdobył Maksym Khlan. Skrzydłowy rodem z Ukrainy dobrze wykorzystał dośrodkowanie po ziemi od jednego z partnerów i pewnym, kontrującym strzałem pokonał bramkarza gości. Wynik, który został otworzony w pierwszej odsłonie gry utrzymał się już do końca rywalizacji na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

