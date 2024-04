fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła dalej będzie hiszpańska?

Wisła Kraków skomplikowała sobie kwestię awansu do Ekstraklasy. Wiosną punktuje słabo, przez co oddaliły się od niej dwie pierwsze lokaty I Ligi. Do końca sezonu zapowiada się więc bój o zajęcie miejsca barażowego. Niezależnie od końcowego wyniku, w Krakowie powoli kształtuje się kadra na przyszłą kampanię.

Najwięcej wątpliwości dotyczy hiszpańskich zawodników, którzy z Wisłą podpisali krótkie kontrakty. Agencja Alvaro Ratona poinformowała już, że ten wypełnił limit minut zapisany w umowie, przez co została ona automatycznie przedłużona do połowy 2025 roku. Klub potwierdził tę wiadomość, jednocześnie komunikując, że podobna sytuacja dotyczy Jesusa Alfaro, Marca Carbo oraz Goku. Cała trójka również była pierwotnie związana tylko do końca sezonu 2023/2024.

Czy to oznacza, że w przyszłym sezonie będą oni grać w Wiśle Kraków? Niekoniecznie, bowiem przedłużenie umów wiąże się z podwyżkami. Jeśli Biała Gwiazda nie zdoła awansować do Ekstraklasy, z pewnością będzie musiała zmniejszyć budżet płacowy, a co za tym idzie – pożegnać wielu zawodników. W tej grupie oczywiście może znaleźć się wyżej wspomniana czwórka. Po zmianie szkoleniowca Carbo, Goku, Alfaro oraz Raton wciąż są istotnymi elementami wyjściowej jedenastki Wisły.

Wisła poinformowała o automatycznym przedłużeniu kontraktów: Ratona, Carbo, Goku i Alfaro. — Michał Knura (@MichalKnura) April 25, 2024

Do końca sezonu pozostało już tylko pięć ligowych kolejek. Wisła Kraków zajmuje obecnie piątą lokatę, a nad drużynami poza strefą barażową ma tylko punkt przewagi.

