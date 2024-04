fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Chęciński

Arkadiusz Chęciński: Ruszył długofalowy plan

Zagłębie Sosnowiec to ekipa, która przez niektórych przed startem sezonu była typowana do gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Rzeczywistość okazała się jednak bezlitosna dla zespołu z ArcelorMittal Park. Finalnie po poniedziałkowej przegranej Zagłębiaków ze Stalą Rzeszów (0:1) stało się jasne, że sosnowiczanie spadają z ligi. Tymczasem swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych prezydent Sosnowca.

“Spadek jest bolesny i nie chowam głowy w piasek. Biorę za niego odpowiedzialność, razem z ludźmi, którzy w klubie pracują i tak jak ja kochają trójkolorowe barwy” – napisał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński na swoim profilu na Facebooku.

“Smutek i kibicowska rozpacz, które dzisiaj nam towarzyszą, muszą dać bodziec do działania i zmian. Zmian w funkcjonowaniu, działania i myśleniu o klubie. Gdy miesiąc temu Wam pisałem, że ruszył długofalowy plan, nie były to słowa na wyrost. To się dzieje, choć nie w świetle jupiterów” – czytamy dalej.

Zobacz też: Znamy pierwszego spadkowicza Fortuna 1 Ligi

Wciąż realny jest scenariusz, że klub z Sosnowca zmieni właściciela. Na ten temat też wyraził stanowisko przedstawiciel miasta. “Niewykluczone, że Zagłębie zmieni właściciela – z miejskiego na prywatnego. Chcemy to zrobić. Zmieni się prezes – niezależnie od powodzenia przetargu na właściciela. Musi zmienić się podejście do wychowanków, ich gry i udziału w życiu pierwszej drużyny, jak i całego klubu. Musi zmienić się też marketing i wizerunek” – stwierdził jednoznacznie.

“Tak jak 9 lat temu wierzę, że Zagłębie z II ligi szybko awansuje, ale to jest sport, który jest nieprzewidywalny. Chcę, aby zawodnicy, sztab trenerski, właściciele po prostu walczyli – o zmiany, o wyniki, o powrót tam, gdzie miejsce Zagłębie. Bo do cholery, nie jest ono w II lidze” – przekonywał Arkadiusz Chęciński.

“Z tego miejsca chcę Wam obiecać jedno. Choć zawiedliśmy wszyscy, to doprowadzimy do powrotu Zagłębia do I ligi. To cel nadrzędny” – uzupełnił prezydent Sosnowca.

Czytaj więcej: Karolina Bojar-Stefańska w centrum wielkiej awantury. “Drastyczne fakty”