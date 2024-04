Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Lechia jedną nogą w Ekstraklasie, Wisła może mieć problemy

Sytuacja w rozgrywkach Fortuna 1. ligi w tym sezonie wygląda bardzo ciekawie. O awans bije się kilka zespołów, a kolejne są tuż za ich plecami i liczą na zakwalifikowanie się do strefy barażowej przed ostatnią kolejką. Z kolei na dnie tabeli poznaliśmy już pierwszego spadkowicza jakim jest Zagłębie Sosnowiec, a krok od dołączenia do nich jest ekipa Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Jednak to właśnie rywalizacja o trzy miejsca premiowane awansem do elity wydaje się być najbardziej zaciekła i fascynująca. Na pięć pełnych kolejek przed końcem sezonu na pierwszym miejscu plasuje się Lechia Gdańsk z dorobkiem 56 punktów i przewagą ośmiu oczek na GKS Tychy, który ma rozegrany jeden mecz więcej. Druga jest Arka, która do lidera traci punkt. W strefie barażowej są poza tyszanami piłkarze GKS Katowice, Wisły Kraków oraz Górnika Łęczna, którzy mają tyle samo oczek, co 7. Motor i o dwa więcej od ósmej Odry.

Szanse na awans z I ligi po wczoraj



bezpośredni +po barażach

Lechia 97,5+1,3

Arka 95,3+1,9

GKS K. 3,4+24,6

GKS T. 1,3+16,1

Wisła K. 1,1+19,5

Motor 0,8+10,9

Górnik 0,3+10,2

Odra 0,2+8,0

Miedź 0,02+4,4

Wisła P. 0,01+3,1



Stal, Chrobry, BBT ułamki. — Artur Fortuna (@FortArt) April 24, 2024

Według wyliczeń Artura Fortuny na platformie X (dawniej Twitter) to właśnie te ekipy mają realną możliwość walki o awans. Największe mają oczywiście gdańszczanie, których szanse wynoszą prawie 99 procent. Tylko nieco słabiej wygląda sytuacja Arki Gdynia, ale zdecydowanie gorzej wygląda to w przypadku Wisły Kraków, która ma raptem 1,1 procent szansy na bezpośredni awans oraz 19,5 na kwalifikację poprzez baraże. Przed “Białą Gwiazdą” piątkowy mecz z walczący o życie Podbeskidziem i rywalizacja kilka dni później z Pogonią Szczecin w finale Pucharu Polski.

