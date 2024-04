PressFocus/ Krzysztof Porębski Na zdjęciu: Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

Wisła Kraków. Hiszpan wróci na Reymonta?

Wisła Kraków ciągle rywalizuje na dwóch frontach. Ekipa Alberta Rude walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy, a ponadto 2 maja zagra w finale Pucharu Polski. Biała Gwiazda musi skoncentrować się przede wszystkim na poprawie wyników w lidze, ponieważ niedługo może znaleźć się poza miejscem barażowym.

Władze klubu już teraz szukają wzmocnień składu na przyszły sezon. Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej ujawnił, że krakowianie interesują się jednym ze swoich byłych piłkarzy. Tym zawodnikiem jest Carlitos, który w barwach ekipy z Reymonta rozegrał 36 meczów i strzelił aż 24 gole.

Hiszpan obecnie występuje w Kazachstanie. Kontrakt z Astaną obowiązuje go do czerwca 2025 roku, ale po trwającym sezonie na zostać rozwiązany. Dzięki temu napastnik mógłby trafić na R22 jako wolny agent.

Carlitos ma być zainteresowany powrotem do stolicy Małopolski. I to niezależnie od tego, czy Wisła wywalczy awans do Ekstraklasy. Byłego zawodnika Legii kusi także Wieczysta, ale król strzelców Ekstraklasy z sezonu 17/18 preferuje grę na Reymonta.