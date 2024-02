Dariusz Banasik na dłużej w Tychach! Oficjalny komunikat GKS-u

Dariusz Banasik będzie kontynuował trenerską przygodę w GKS-ie Tychy. 50-letni podpisał z pierwszoligowcem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

Dariusz Banasik zostaje na dłużej w GKS-ie Tychy

50-letni trener podpisał z klubem nowy 2,5-letni kontrakt

W przypadku awansu drużyny do Ekstraklasy, będzie obowiązywał on o rok dłużej

Oficjalnie: GKS Tychy przedłużył kontrakt z Dariuszem Banasikiem

GKS Tychy za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazał kibicom bardzo dobrą wiadomość. Otóż pierwszoligowiec doszedł do porozumienia w sprawie kontraktu z Dariuszem Banasikiem. 50-letni szkoleniowiec podpisał z klubem umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. W przypadku awansu drużyny do Ekstraklasy, kontrakt zostanie automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

𝐒𝐙𝐄𝐅 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐣𝐞!!! 🔥 Szkoleniowiec GKS-u Tychy, Dariusz Banasik podpisał z tyskim klubem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał 𝐝𝐨 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐫𝐨𝐤𝐮, 𝐚 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐚𝐰𝐚𝐧𝐬𝐮 𝐝𝐨 𝐄𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚𝐤𝐥𝐚𝐬𝐲 𝐝𝐨 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟕… pic.twitter.com/gdrMDJIIHx — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) February 13, 2024

Dariusz Banasik zasiadł za sterami GKS-u Tychy w kwietniu 2023 roku. 50-latek do tej pory poprowadził drużynę w 20. spotkaniach. 12 z nich zakończyło się wygraną, jeden remisem, a także siedem razy porażką.

GKS Tychy obecnie okupuje pozycje wicelidera rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Drużyna Dariusza Banasika po 18. kolejkach ma na koncie 34 punkty.

