Prosto z austriackiej ekstraklasy do GKS-u Tychy! 🔥 Pomocnik, 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐮𝐬 𝐄𝐫𝐭𝐥𝐭𝐡𝐚𝐥𝐞𝐫 wzmacnia Trójkolorowych! 💣 Kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2025 roku. Jest to transfery definitywny, zawodnik został wykupiony z klubu @WSGTIROL.



-> https://t.co/OFxfo1lHR0 pic.twitter.com/o5hHPX6VTJ