Co dalej ze Śląskiem Wrocław? Prezydent mówi o prywatyzacji

Śląsk Wrocław w końcówce tego roku miał zostać sprywatyzowany, ale w ostatniej fazie doszło do załamania rozmów. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia w rozmowie z "Radiem Wrocław" mówi co dalej w sprawie sprzedaży klubu.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk zostanie sprzedaży?! Prezydent zabrał głos

Śląsk Wrocław w tym roku z pewnością nie może być z siebie zadowolony. Wraz z końcem poprzedniego sezonu drużyna spadła przecież z PKO Ekstraklasy, co odczytywane było jako wielka sensacja, bowiem takiego scenariusza praktycznie nikt się nie spodziewał. Już w Betclic 1. lidze zespołowi z Dolnego Śląska idzie dość dobrze, choć nie jest idealnie i z pewnością jest wiele do poprawy.

Dlatego też dobrym i niezwykle wyczekiwanym prezentem dla kibiców tego zespołu miała być prywatyzacja klubu. W ostatnich miesiącach i tygodniach wiele się w tej sprawie działo i to wszystko po to, aby ostatecznie nie stało się nic. Zakończono bowiem rozmowy z Mariuszem Iwańskim, a więc biznesmenem, który miał kupić akcje Śląska Wrocław. Co więcej dalej z klubem i kwestią sprzedaży? Mówi o tym Jacek Sutryk, prezydent miasta w rozmowie z „Radiem Wrocław”.

– To nie jest proste działanie, choć niektórym z dużą łatwością przychodzi oceniać całą sytuację.” (….) Dalej chcę sprzedać Śląsk, tylko musi się to odbyć na określonych warunkach. Nie udało się nam na razie sprywatyzować Śląska, ale nie dlatego, że nikt nie chce, tylko na razie nie pojawiły się takie podmioty, którym można było w wystarczającym stopniu zaufać – ocenił włodarz w rozmowie z „Radiem Wrocław” cytowany przez serwis „ŚląskNet”.

