Abramowicz także może odejść z Jagiellonii! Bramkarz na radarze klubu z Francji

Sławomir Abramowicz jest kolejnym piłkarzem, który tej zimy może odejść z Jagiellonii Białystok. Według Kuby Cimoszko z "WP Sportowe Fakty", bramkarz jest na celowniku Lille OSC.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Abramowicz kolejnym, który może odejść z Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, a właściwie to trzeba użyć w tym miejscu mocniejszego słowa, bowiem pomimo kolejnych wielkich zmian w klubie latem, udało się nie tylko utrzymać jakość gry, ale i ją rozwinąć. Nic więc dziwnego, że rundę jesienną w PKO Ekstraklasie zakończyli oni na trzecim miejscu, a na wiosnę powalczą o grę w kolejnej fazie Ligi Konferencji Europy.

Sukces ma jednak także swoje ciemne strony, bowiem okazuje się, że zimą może dojść do prawdziwego rozbioru Jagiellonii. Przede wszystkim wydaje się, że niemożliwe jest utrzymanie Oskara Pietuszewskiego w zespole do lata. Szczególnie, że bardzo intensywnie zabiega o niego FC Porto. Z kolei Afimico Pululu znajduje się na radarze m.in. Widzewa Łódź, o czym na naszych łamach pisał ostatnio Piotr Koźmiński.

Teraz do tego grona potencjalnych odejść dołączyć ma Sławomir Abramowicz. Według informacji przekazanych przez Kubę Cimoszko z „WP Sportowe Fakty”, bramkarz Dumy Podlasia jest na celowniku Lille OSC – czwartek zespołu tabeli ligi francuskiej. Poza tym zespołem, Polakowi przygląda się także zespół Millwall FC, który walczy o awans do Premier League.

Sławomir Abramowicz w tym sezonie rozegrał do tej pory 23 mecze. W sumie dla zespołu z Podlasia ma na koncie 85 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-letniego młodzieżowego reprezentanta Polski na 4 miliony euro.

