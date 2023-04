Pressfocus Na zdjęciu: Stadion ŁKS-u Łódź

Mecz ŁKS-u z Wisłą Kraków wzbudza ogromne zainteresowanie wśród kibiców

Wynik starcia może mieć bezpośredni wpływ na losy awansu do Ekstraklasy

ŁKS bliski jest wyprzedania wszystkich biletów na to spotkanie

ŁKS pobije rekord frekwencji na meczu z Wisłą Kraków?

ŁKS w obecnym sezonie jest na najlepszej drodze do powrotu do Ekstraklasy. Zespół z Łodzi ma już sześć punktów przewagi nad drugim w tabeli Ruchem Chorzów, a do końca sezonu pozostało już jedynie sześć kolejek. Klub czeka jednak jeszcze starcie z Wisłą Kraków, która również ma ogromną ochotę na awans.

Oba zespoły zmierzą w bezpośrednim meczu w ramach 30 kolejki Fortuna 1 Ligi. 5 maja. Spotkanie jednak już teraz wzbudza gigantyczne zainteresowanie wśród kibiców. ŁKS w mediach społecznościowych zdradził, że zbliża się już koniec sprzedaży biletów.

Coraz bliżej koniec sprzedaży 😉 https://t.co/o86pdv3dz1 — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) April 27, 2023

Klub oczekuje frekwencji na poziomie 15 tysięcy kibiców. W sprzedaży pozostało już tylko ok. 400 biletów na jeden z bocznych sektorów. Nawet posiadacze karnetów, którzy tego dnia nie będą mogli zasiąść na trybunach zdecydowali się udostępnić swojego miejsca innym fanom. Hit Fortuna 1 Ligi zapowiada się nie tylko jako jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Przede wszystkim może on zapewnić ŁKS-owi rekord frekwencji.

Sprawdź też: Olkiewicz w środę #61. Jak Polsat marnuje potencjał I ligi