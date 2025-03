Betclic 1. Liga. Polonia goni baraże, Kotwica walczy o honor

fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Szur

Polonia Warszawa kontra Kotwica Kołobrzeg: Czarne Koszule na fali!

Polonia Warszawa to ekipa, która od momentu, gdy stery nad zespołem przejął trener Mariusz Pawlak, zmieniła się nie do poznania. Widać w grze Czarnych Koszul konkretny plan na grę. To, co jednak najważniejsze, to stołeczna ekipa ma wszczepiony gen zwycięzcy. Jest niepokonana od czterech meczów ligowych, notując w nich trzy zwycięstwo. To miało wpływ na to, że dzisiaj ekipa z Warszawy jest już w gronie ekip zaangażowanych w walkę o strefę barażową o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Kotwica Kołobrzeg to z kolei zespół, który w tym roku nie zachwyca. Niemniej mając na uwadze to, jakie problemy są w klubie, to zawodnicy beniaminka rozgrywek i tak grają ponad stan. Do starcia ze Stalą Rzeszów przystąpili z zaledwie trzynastoma zawodnikami w kadrze. Mimo wszystko z zaledwie dwoma rezerwowymi graczami Kotwica przegrała tylko jednym golem, co pokazuje, że waleczności i charakteru ekipie Piotra Tworka nie brakuje.

W pierwszym spotkaniu między zespołami górą była drużyna z Kołobrzegu. W związku z tym Polonia ma zaległe rachunki do wyrównania z zespołem z dołu tabeli.

Różne oblicza ambicji

Ekipa prowadzona przez Mariusza Pawlaka podejdzie do niedzielnego starcia po cennym zwycięstwie nad Miedzią Legnica (3:2). Ogólnie zatem w tym roku w Betclic 1. Lidze gracze Polonii są bez porażki. Przegrali tylko w Pucharze Polski z Puszczą Niepołomice.

Na swoim obiekcie ekipa z Warszawy może się natomiast pochwalić pięcioma z rzędu ligowymi zwycięstwami. Polonia w pokonanym polu zostawiła między innymi Wisłę Kraków (2:0) czy Ruch Chorzów (1:0).

Tymczasem zespół z Kołobrzegu ma za sobą bezbramkowy remis z ŁKS-em (0:0). W tym starciu Kotwica miała tylko czterech rezerwowych graczy. Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach Betclic 1. Ligi drużyna Piotra Tworka zanotowała dwa remisy i dwie porażki.

Ewidentnie jednak kłopotem Kotwicy jest gra w roli gościa. Na wyjeździe po raz ostatni zespół z Kołobrzegu wygrał dawno temu, bo we wrześniu minionego roku. Pokonał wówczas ŁKS II w krajowym pucharze (3:2). O ligowe punkty ostatnie zwycięstwo Kotwica zaliczyła natomiast w sierpniu i żeby było śmieszniej to z pierwszą drużyną ŁKS-u (2:0).

Mecze drużyny Polonia Warszawa Miedź Legnica 2 Polonia Warszawa 3 Polonia Warszawa 1 Puszcza Niepołomice 1 (2) Polonia Warszawa 2 Górnik Łęczna 1 Arka Gdynia 0 Polonia Warszawa 0 Mecze drużyny Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 0 ŁKS Łódź 0 Stal Rzeszów 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Kotwica Kołobrzeg 1 Stal Stalowa Wola 1 Pogoń Siedlce 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Odra Opole 1

Bezpośrednie mecze między Polonią a Kotwicą

Ostatnie starcie z udziałem obu drużyn zakończyło się skromną wiktorią Kotwicy (1:0). Z kolei po raz ostatni zespoły grały ze sobą w Warszawie we wrześniu 2022 roku. Wówczas miał miejsce remis (2:2). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między drużynami dwa razy lepsza była Polonia, dwukrotnie zespoły dzieliły się punktami i raz górą była ekipa z Kołobrzegu.

Potyczki dwóch ambitnych drużyn

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Przemawia za tym to, że Kotwica przegrała w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań w Betclic 1. Lidze. Typ na zwycięstwo Polonii kształtuje się zatem na poziomie 1.33. Remis oszacowano na 4.80. Z kolei opcja na ewentualną wygraną ekipy z Kołobrzegu wyceniono na 7.80 i to najmniej realny scenariusz według analityków bukmacherskich.

Wynik Operator Kurs Polonia 1.33 Remis 4.80 Kotwica 7.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2025 12:00 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Polonia Warszawa W W R W P W ? 70.5 % Remis 18.5 % Kotwica Kołobrzeg P W P R P R ? 11 %

Niedzielna potyczka nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Polonia - Kotwica będzie emitowana tylko w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Mecz w niedzielę zacznie się o godzinie 12:00 i skomentują go Michał Zawacki oraz Kamil Kuzera.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

