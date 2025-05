Arka walczy o pierwsze miejsce w lidze. Ostatni mecz z beniaminkiem

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Mecz o pierwsze miejsce w tabeli 1. ligi

W ostatniej kolejce tego sezonu Betclic 1. ligi zespół Stali Stalowa Wola podejmie w domowym meczu ekipę Arki Gdynia i będzie to rywalizacja o mistrzostwo Betclic 1. ligi. Gdynianie bowiem są na pierwszym miejscu w stawce i mają punkt przewagi nad drugą Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, z którą stoczą korespondencyjny pojedynek o pierwsze miejsce na koniec sezonu.

Nie da się jednak ukryć, że zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Dawida Szwargi, który zmierzy się z beniaminkiem, który pogodzony jest już ze spadkiem z ligi po jednym sezonie. Trudno więc spodziewać się innego wyniku niż pewne zwycięstwo gości z Trójmiasta.

Ostatnie mecze Stali z Arką

W poprzedniej kolejce Stal Stalowa Wola przegrała z zespołem Wisły Kraków aż 0:5. Wcześniej takim samym wynikiem zakończyła się rywalizacja ze Zniczem Pruszków. Ostatnie zwycięstwo beniaminka ligi miało miejsce na początku maja, gdy wygrał on z Polonią Warszawa w stolicy. Bilans ostatnich spotkań domyka porażka z zespołem ŁKS-u Łódź oraz remis ze Stalą Rzeszów.

Jeśli chodzi o zespół Arki Gdynia, to tydzień temu to gdynianie zremisowali 2:2. Wcześniej Arka przegrała w wyjazdowym meczu z Wisłą Płock. Ostatnie zwycięstwo ekipy Dawida Szwargi to mecz z Termaliką Bruk-Bet Niecieczą 2:1 w domowym starciu. Bilans ostatnich spotkań to także remis 1:1 z Pogonią Siedlce oraz zwycięstwo z Odrą Opole.

Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Wisła Kraków 5 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola 0 Znicz Pruszków 5 Polonia Warszawa 2 Stal Stalowa Wola 3 Stal Stalowa Wola 0 ŁKS Łódź 1 Stal Rzeszów 2 Stal Stalowa Wola 2 Mecze drużyny Arka Gdynia Arka Gdynia 2 GKS Tychy 2 Wisła Płock 1 Arka Gdynia 0 Arka Gdynia 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Pogoń Siedlce 1 Arka Gdynia 1 Arka Gdynia 1 Odra Opole 0

Historia spotkań Stal Stalowa Wola oraz Arki Gdynia

W pierwszym meczu tego sezonu zdecydowanie lepsza okazała się drużyna Arki Gdynia, która wygrała przed własną publicznością wygrała z zespołem beniaminka aż 5:1. Z kolei we wrześniu tego roku również lepsza okazała się drużyna z Trójmiasta, ale już w Pucharze Polski. Poprzednie mecze obu tych ekip to już odległe czasy, bowiem aż rok 2008.

Stal Stalowa Wola – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic faworytem tego meczu jest zespół Arki Gdynia. Kurs na remis w tym starciu z kolei wynosi 4.20. Jeśli chcemy zaś postawić na trzy punkty zespołu beniaminka ligi, który spada z ligi, to można to zagrać za 6.20.

