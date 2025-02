Raków dokonał transferu last minute. Dobił targu ze Śląskiem

Raków Częstochowa wzmocnił skład na kilka minut przed zamknięciem zimowego okienka transferowego. Do drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna przeprowadził się Adam Basse. 17-letni napastnik do tej pory występował w Śląsku Wrocław.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Oficjalnie: Adam Basse dołączył do Rakowa Częstochowa

W poniedziałek zamykało się okienko transferowe w naszym kraju. Tak więc polskie kluby miały ostatni dzwonek, aby dokonać jakichś transakcji. Tuż przed zamknięciem rynku swój skład postanowił wzmocnić Raków Częstochowa. Medaliki parę minut przed północą poinformowały o pozyskaniu nowego zawodnika. Do ekipy Marka Papszuna dołączył bowiem Adam Basse. 17-letni napastnik przeszedł do Rakowa Częstochowa na zasadzie transferu definitywnego ze Śląska Wrocław.

Młodzieżowy reprezentant Polski po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do końca 2027 roku. Nowy piłkarz zespołu Medalików urodził się w Nowym Jorku, a swoją karierę rozpoczynał w tamtejszych drużynach juniorskich – Curtis Warriors, Cedar Stars i New York City FC. W połowie 2024 roku utalentowany zawodnik przeprowadził się do Polski, gdzie związał się ze wspomnianym wyżej Śląskiem Wrocław.

Mierzący 196 centymetrów atakujący rozegrał jednak tylko 3 mecze w pierwszej drużynie ekstraklasowicza, spędzając na boisku zaledwie 33 minuty. Ponadto Adam Basse występował w trzecioligowych rezerwach Wojskowych. Teraz zdolny siedemnastolatek postara się pomóc zespołowi Marka Papszuna w walce o mistrzostwo Polski. W tym momencie ekipa z Jasnej Góry zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli, ustępując jedynie Lechowi Poznań, który uzbierał punkt więcej.