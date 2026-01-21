Angel Rodado kontuzjowany. Mamy najnowsze informacje o zdrowiu Hiszpana!

Angel Rodado nie wystąpił w środowym sparingu Wisły, co wzbudziło niepokój kibiców. Goal.pl sprawdził co ze zdrowiem Hiszpana.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Skarb Wisły odpoczywa

Więcej niż o składzie Wisły Kraków na środowy sparing dyskutuje się o nieobecności Angela Rodado. Kibiców zaniepokoiła nieobecność piłkarza, bo mówimy tutaj o najlepszym graczu drużyny, bez której nikt nie jest sobie w stanie wyobrażać obecnego zespołu „Białej Gwiazdy”.

Czy jest więc czymś się martwić? Otóż z naszych informacji wynika, że nie! Wszystko wskazuje na to, że kibice Wisły mogą spać spokojnie.

W sobotę powinien wrócić

To bardzo lekka kontuzja, która niczemu nie zagraża. Można by ją nawet podciągnąć pod dyskomfort, a nie uraz. Sztab Wisły woli jednak dmuchać na zimne i stąd nieobecność Hiszpana, który ma już być dostępny na kolejny, sobotni sparing.

Natomiast… Właśnie z powodu, aby nie wszystko „wisiało” na Angelu, Wisła ściągnęła Jordiego Sancheza. Hiszpański napastnik udzielił nam we wtorek pierwszego wywiadu po przyjściu do „Białej Gwiazdy”.