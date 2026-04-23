Liverpool szuka następcy Alissona. Oto jeden z kandydatów

17:41, 23. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.com

Liverpool powoli rozgląda się za nowym bramkarzem, ponieważ przyszłość Alissona Beckera stoi pod znakiem zapytania. Jego następcą na Anfield Road może zostać James Trafford, który na co dzień gra w Manchesterze City - podaje serwis Goal.com.

Alisson Becker
James Trafford łączony z Liverpoolem

Alisson Becker poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością. Wiele wskazuje na to, że 33-letni bramkarz opuści Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Gwiazdor chce spróbować nowego wyzwania, a chrapkę na sprowadzenie doświadczonego Brazylijczyka ma między innymi Juventus. Co więcej, niektóre źródła sugerują nawet, że strony osiągnęły już ustne porozumienie w sprawie kontraktu indywidualnego.

Włodarze z Anfield Road rozpoczęli więc poszukiwania nowego golkipera, który mógłby zastąpić gwiazdę z Kraju Kawy. Jak informuje serwis „Goal.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do zespołu The Reds jest James Trafford. 23-letni bramkarz rozważa opuszczenie Manchesteru City, ponieważ chciałby regularnie występować. Wydaje się, że w Liverpoolu miałby znacznie większe szanse na miejsce w podstawowym składzie.

Trafford jest wychowankiem klubu z Etihad Stadium, z którym był związany w latach 2015-2023. Przed trwającym sezonem zdecydował się na powrót do macierzystej drużyny, przenosząc się do ekipy The Citizens z Burnley FC za ponad 30 milionów euro. W aktualnej kampanii rozegrał 14 spotkań, wpuścił 10 goli i zachował 7 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro.

