Polskie kluby obserwują francuskiego obrońcę. Jeden z najlepszych asystentów w Ligue 2! [NASZ NEWS]

17:41, 23. kwietnia 2026
Piotr Koźmiński
Choć do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostało jeszcze kilka kolejek, to polskie kluby myślą już o letnim okienku transferowym. Z informacji goal.pl wynika, że kilka z nich obserwuje obrońcę francuskiego Rodez.

Nolan Galves
Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Nolan Galves

Cztery kluby na tym samym meczu

W polskiej Ekstraklasie daleko jeszcze do decydujących rozstrzygnięć, ale polskie kluby myślą już o kolejnym sezonie. Dowód na to mieliśmy choćby na ostatnim meczu… francuskiej Ligue 2. Z naszych informacji wynika, że starcie Rodez-Amiens (3:2) bezpośrednio z trybun śledzili wysłannicy aż czterech klubów z Polski!

Według naszej wiedzy polskie kluby interesują się tym samym piłkarzem. Chodzi o Nolana Galvesa, prawego obrońcę/wahadłowego Rodez. To 22-letni zawodnik, który w tym sezonie zdecydowanie się wyróżnia.

Galves gra bardzo dużo, ma już w nogach ponad 2 tysiące minut. Jest to gracz bardzo przydatny nie tylko w defensywie, ale i ofensywie. W tym sezonie ligowym zaliczył już sześć asyst (w 29 meczach), co jest jednym z najlepszych wyników nie tylko w Rodez, ale i w całej Ligue 2.

Jeśli chodzi o decydujące podania to Galves zajmuje drugie miejsce w klubie, a piąte (ex equo z kilkoma innymi piłkarzami) w całej lidze. Liderem Ligue 2 pod tym względem jest jego klubowy kolega, Evans-Jean Lambert (9 asyst).

Poradziłby sobie w Ligue 1?

Opinie o jego grze są z reguły bardzo pozytywne, padają sugestie, że w najbliższym czasie powinien się nim zainteresować ktoś z Ligue 1. Oczywiście, nie z wielkich klubów, ale tych z niższej półki. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,2 mln euro, a kontrakt z Rodez obowiązuje do lata 2027 roku.

A wracając do zainteresowania z Polski. Jedno ze źródeł twierdzi, że w tym gronie ma być Lech Poznań, choć tu nie mamy stuprocentowego potwierdzenia, bo po tej stronie boiska lider Ekstraklasy ma Roberta Gumnego i Joela Perreirę.

Innym z klubów, które ma się interesować Galvesem jest Legia Warszawa. Do tego jeszcze 2-3 kluby z naszego kraju. Ten sezon jest dobry nie tylko pod względem indywidualnym dla Galvesa. Również Rodez dobrze się spisuje, bo obecnie zajmuje szóste miejsce w tabeli.

Mierzący 180 cm wzrostu Galves jest wychowankiem akademii Sochaux, w tym klubie przeszedł wszelkie szczeble piłkarskiego wtajemniczenia. Do Rodez trafił latem 2024 roku i od tego momentu ma pewne miejsce w składzie. W poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań.

