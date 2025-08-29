Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz PKO Ekstraklasy. Spotkają się ze sobą dwie ekipy, które mają swoje problemy, co z tego wyniknie?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: przewidywania

W sobotę w ramach drugiego tego dnia starcia 7. kolejki PKO Ekstraklasy czeka na nas potyczka w Lubinie, gdzie miejscowe Zagłębie podejmie zespół Piasta Gliwice. Ten mecz zapowiada się dość przeciętnie, bowiem ekipa gości słynie w tym sezonie z tego, że w ich meczach niewiele się dzieje. Z kolei piłkarze Leszka Ojrzyńskiego mają swoje problemy i coraz więcej wskazuje na to, że najbliższe miesiące spędzą oni – znów – na walce o utrzymanie.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu drużyn nie są zbyt dobre. Zagłębie Lubin w poniedziałkowy wieczór przegrało bowiem z Wisłą Płock 1:2, choć to właśnie podopieczni Leszka Ojrzyńskiego jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Tydzień wcześniej co prawda udało się rozgromić bardzo słabą Lechię Gdańsk, ale wynik 6:2 wynikał raczej ze słabości rywala, a nie klasy Miedziowych. Tym samym do tej pory na koncie tego zespołu jest pięć punktów, a to daje miejsce numer 13. w ligowej tabeli.

Piast Gliwice również nie może być zadowolony, a właściwie trzeba powiedzieć, że nikt w Polsce nie jest zadowolony z tego, jak prezentuje się gra gliwiczan, czego dowodem był ostatni bardzo nudny mecz z Cracovią. Do tej pory ekipa Maxa Moldera zdobyła tylko dwa punkty, remisując poza wspomnianą potyczką z Pasami z Motorem Lublin, ale na swoim koncie nie ma ona nawet jednego zdobytego gola. Dwa ostatnie mecze zakończyły się właśnie bezbramkowymi remisami.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: historia

Oba te zespoły w ostatnich latach regularnie mierzyły się ze sobą na poziomie PKO Ekstraklasy. W poprzedniej kampanii dwukrotnie padał wynik 1:0 dla Piasta Gliwice. Wygrać również udało się mecz w kwietniu 2024 roku, wówczas ekipa z Górnego Śląska pokonała Miedziowych 2:0. Co ciekawe, w pięciu ostatnich meczach pomiędzy tymi ekipami Zagłębie Lubin zdobyło raptem jeden punkt. Ostatni raz udało się im wygrać w lipcu 2022, wówczas w Gliwicach było 0:1.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: kto wygra?

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Piast Gliwice. Może to być sporym zaskoczeniem dla wielu kibiców naszej ligi. Niemniej kurs na zwycięstwo Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 2.92. Z kolei remis można zagrać za około 3.40. Jeśli jednak uważamy, że to właśnie goście będą w tym meczu lepsi, to możemy taki fakt postawić za 2.55.

Zagłębie Lubin Piast Gliwice 2.70 3.35 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 13:38 .

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: transmisja TV i online

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

