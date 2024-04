Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: przewidywania

Na zakończenie 27. kolejki PKO Ekstraklasy czeka na pojedynek Zagłębia Lubin oraz Górnika Zabrze. To pojedynek dwóch mocnych, wyrównanych ekip, które z pewnością liczą na trzy punkty w poniedziałkowy wieczór. Niemniej wydaje się, że faworytem są zabrzanie, którzy w tym sezonie grają bardzo dobrze. Taki też jest mój typ na tę rywalizację: zwycięstwo Górnika Zabrze.

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie. Typ naszego eksperta to: BTTS – nie.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: ostatnie wyniki

W ostatnim czasie obie ekipy spisują się dość dobrze. Zagłębie Lubin w pięciu poprzednich meczach zdobyło w sumie dziewięć punktów. Podopieczni Waldemara Fornalika pokonali Pogoń Szczecin oraz Koronę Kielce. Z kolei w dwóch ostatnich spotkaniach podzielili się zdobyczą ze Stalą Mielec oraz Wartą Poznań. Jeśli chodzi o graczy z Zabrza, to oni przed tygodniem ulegli Legii Warszawa na własnym obiekcie. Jednak we wcześniejszych czterech meczach zdobyli aż dziesięć oczek. To pozwala lokować się na 7. miejscu i wciąż wierzyć w europejskie puchary.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: historia

W pierwszym meczu tego sezonu lepsi okazali się piłkarze Zagłębia Lubin. Ekipa Waldemara Fornalika zwyciężyli 2:0 na terenie zabrzan. Z kolei w poprzednim sezonie raz lepsi okazywali się gracze Górnika, a jednokrotnie zwyciężali “Miedziowi”. Ostatni remis tych zespołów to październik 2021 i rezultat 0:0.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: kto wygra?

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 6 Tomasz Makowski 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 16 Sergiy Buletsa 17 Marek Mroz 21 Tomasz Pienko 23 Kacper Terlecki 27 Bartlomiej Kludka 2 Boris Sekulic 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 41 Soichiro Kozuki 55 Szymon Czyz

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: transmisja

Mecz Zagłębie – Górnik rozegrany zostanie w poniedziałek (8 kwietnia) o godzinie 19:00 i będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3. Za pośrednictwem internetu rywalizację można obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z oferty dzięki której koszt dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące wyniesie tylko 39 zł miesięcznie. Promocja obowiązuje przy rejestracji za pośrednictwem naszej strony.

