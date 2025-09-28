Zagłębie Lubin – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2025)

Zagłębie – Arka: kursy bukmacherskie
Zagłębie Lubin podejmie Arkę Gdynia w poniedziałkowym meczu (29 września, godz. 18:00) w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli siedem punktów, dzięki czemu nieco oddalili się od strefy spadkowej. W poprzedniej kolejce pierwszego gola w barwach drużyny Leszka Ojrzyńskiego strzelił Leonardo Rocha, który ma szansę stać się kluczową postacią ofensywy.
Z kolei beniaminek do tej pory odniósł tylko dwa zwycięstwa. Podopieczni Dawida Szwargi mają ogromne problemy ze skutecznością – zaledwie pięć zdobytych bramek. To najmniej w całej Ekstraklasie. Nic dziwnego, że ich forma budzi spore rozczarowanie wśród kibiców. Moim zdaniem faworytem poniedziałkowego starcia będzie Zagłębie. Zespół z Lubina prezentuje coraz lepszą organizację gry, a indywidualne błyski przechylić szalę zwycięstwa. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin.
Zagłębie – Arka: ostatnie wyniki
W środku tygodnia Zagłębie rozegrało spotkanie 1/32 finału STS Pucharu Polski z Radomiakiem Radom. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, a triumf Miedziowych przypieczętował Marcel Reguła, który zdobył oba gole dla swojego zespołu (2:0). W Ekstraklasie lubinianie prezentują wahania formy ostatnich tygodniach. Zremisowali z Motorem Lublin (2:2), sensacyjnie pokonali Lecha Poznań (2:1), a także podzielili się punktami z Piastem Gliwice (2:2). Wcześniej ulegli Wiśle Płock (1:2).
Tymczasem Arka awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski, pokonując Motor (1:0), również po dogrywce. Decydującego gola strzelił 21-letni pomocnik Kamil Jakubczyk. W lidze gdynianie nie mogą złapał odpowiedniego rytmu. W ostatnich tygodniach zremisowali z Koroną Kielce (0:0), przegrali z Widzewem Łódź (0:2), pokonali Wisłę Płock (2:1), a także ulegli Lechii Gdańsk (0:1).
Zagłębie – Arka: historia
Ostatnie starcie Zagłębia z Arką miało miejsce w grudniu 2021 roku w ramach Pucharu Polski. Bohaterem tamtego meczu został Karol Czubak, który dwoma trafieniami zapewnił Żółto-Niebieskim awans do ćwierćfinału. W Ekstraklasie oba zespoły rywalizowały wcześniej w sezonie 2019/2020 i wtedy również lepsi okazali się gdynianie, wygrywając oba spotkania. Co więcej, Arka może pochwalić się korzystnym bilansem ostatnich pojedynków, triumfując łącznie trzykrotnie.
Zagłębie – Arka: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, Zagłębia Lubin jest widziana w roli faworyta. Kursy na wygraną gospodarzy został ustalony na poziomie mniej więcej 2.10. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Arki Gdynia, to takie kursy są w granicach 3.35-3.65.
Zagłębie – Arka: przewidywane składy
|1Jasmin Burić
|3Roman Yakuba
|4Damian Michalski
|6Tomasz Makowski
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|17Mateusz Wdowiak
|19Jakub Sypek
|20Mateusz Dziewiatowski
|26Jakub Kolan
|27Jesus Diaz
|31Igor Orlikowski
|1Jedrzej Grobelny
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|8Alassane Sidibe
|9Tornike Gaprindashvili
|17Marcel Predenkiewicz
|18Julien Celestine
|21Patryk Szysz
|22Diego Percan
|33Dawid Abramowicz
Zagłębie – Arka: sonda
Zagłębie – Arka: transmisja meczu
Mecz Zagłębie Lubin – Arka Gdynia w 10. kolejce PKO B Ekstraklasy rozpocznie się w poniedziałek, 29 września, o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
