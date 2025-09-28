Zagłębie Lubin – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2025)

Zagłębie Lubin - Arka Gdynia to mecz 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w poniedziałek (29 września) o godz. 18:00. Gospodarze chcą zgarnąć pełną pulę w starciu z beniaminkiem.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Kosidis

Zagłębie – Arka: kursy bukmacherskie

Zagłębie Lubin podejmie Arkę Gdynia w poniedziałkowym meczu (29 września, godz. 18:00) w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli siedem punktów, dzięki czemu nieco oddalili się od strefy spadkowej. W poprzedniej kolejce pierwszego gola w barwach drużyny Leszka Ojrzyńskiego strzelił Leonardo Rocha, który ma szansę stać się kluczową postacią ofensywy.

Z kolei beniaminek do tej pory odniósł tylko dwa zwycięstwa. Podopieczni Dawida Szwargi mają ogromne problemy ze skutecznością – zaledwie pięć zdobytych bramek. To najmniej w całej Ekstraklasie. Nic dziwnego, że ich forma budzi spore rozczarowanie wśród kibiców. Moim zdaniem faworytem poniedziałkowego starcia będzie Zagłębie. Zespół z Lubina prezentuje coraz lepszą organizację gry, a indywidualne błyski przechylić szalę zwycięstwa. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin.

Zagłębie – Arka: ostatnie wyniki

W środku tygodnia Zagłębie rozegrało spotkanie 1/32 finału STS Pucharu Polski z Radomiakiem Radom. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, a triumf Miedziowych przypieczętował Marcel Reguła, który zdobył oba gole dla swojego zespołu (2:0). W Ekstraklasie lubinianie prezentują wahania formy ostatnich tygodniach. Zremisowali z Motorem Lublin (2:2), sensacyjnie pokonali Lecha Poznań (2:1), a także podzielili się punktami z Piastem Gliwice (2:2). Wcześniej ulegli Wiśle Płock (1:2).

Tymczasem Arka awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski, pokonując Motor (1:0), również po dogrywce. Decydującego gola strzelił 21-letni pomocnik Kamil Jakubczyk. W lidze gdynianie nie mogą złapał odpowiedniego rytmu. W ostatnich tygodniach zremisowali z Koroną Kielce (0:0), przegrali z Widzewem Łódź (0:2), pokonali Wisłę Płock (2:1), a także ulegli Lechii Gdańsk (0:1).

Zagłębie – Arka: historia

Ostatnie starcie Zagłębia z Arką miało miejsce w grudniu 2021 roku w ramach Pucharu Polski. Bohaterem tamtego meczu został Karol Czubak, który dwoma trafieniami zapewnił Żółto-Niebieskim awans do ćwierćfinału. W Ekstraklasie oba zespoły rywalizowały wcześniej w sezonie 2019/2020 i wtedy również lepsi okazali się gdynianie, wygrywając oba spotkania. Co więcej, Arka może pochwalić się korzystnym bilansem ostatnich pojedynków, triumfując łącznie trzykrotnie.

Wedle kursów bukmacherskich, Zagłębia Lubin jest widziana w roli faworyta. Kursy na wygraną gospodarzy został ustalony na poziomie mniej więcej 2.10. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Arki Gdynia, to takie kursy są w granicach 3.35-3.65.

Zagłębie – Arka: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Arka Gdynia Dawid Szwarga Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski 4-2-3-1 Przewidywany skład 30 Hładun 35 Lucic 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 39 Kocaba 8 Dąbrowski 44 Reguła 18 Radwański 77 Szmyt 55 Rocha 99 Espiau 27 Oliveira 37 Kerk 11 Kocyla 35 Jakubczyk 10 Nguiamba 2 Navarro 4 Zator 29 Marcjanik 23 Hermoso 77 Weglarz 30 Hładun 35 Lucic 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 39 Kocaba 8 Dąbrowski 44 Reguła 18 Radwański 77 Szmyt 55 Rocha 99 Espiau 27 Oliveira 37 Kerk 11 Kocyla 35 Jakubczyk 10 Nguiamba 2 Navarro 4 Zator 29 Marcjanik 23 Hermoso 77 Weglarz 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Arka Gdynia Dawid Szwarga Rezerwowi 1 Jasmin Burić 3 Roman Yakuba 4 Damian Michalski 6 Tomasz Makowski 9 Michalis Kosidis 11 Arkadiusz Woźniak 17 Mateusz Wdowiak 19 Jakub Sypek 20 Mateusz Dziewiatowski 26 Jakub Kolan 27 Jesus Diaz 31 Igor Orlikowski 1 Jedrzej Grobelny 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 8 Alassane Sidibe 9 Tornike Gaprindashvili 17 Marcel Predenkiewicz 18 Julien Celestine 21 Patryk Szysz 22 Diego Percan 33 Dawid Abramowicz

Zagłębie – Arka: sonda

Zagłębie – Arka: transmisja meczu

Mecz Zagłębie Lubin – Arka Gdynia w 10. kolejce PKO B Ekstraklasy rozpocznie się w poniedziałek, 29 września, o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

