Wolverhampton – Liverpool: typy bukmacherskie

W 29. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn, które dzieli sportowa przepaść. Wolverhampton przeżywa najlepszy okres w tym sezonie, ale są to raczej ostatnie miesiące tego klubu w angielskiej elicie. Przed siebie spogląda Liverpool, który liczy na zbliżenie się do czwartego miejsca w tabeli i pewności gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE

Oskar STS 2,05 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

Wolverhampton – Liverpool: ostatnie wyniki

Wyniki ostatnich meczów Wolverhampton są lekiem na zranione serce kibiców tego klubu. Wilki dotarły do 1/8 finału Pucharu Anglii, a w Premier League stać ich było na zremisowanie z liderującym w rozgrywkach, Arsenalem. Jeszcze cenniejsze było zwycięstwo 2:0 z Aston Villą przed własną publiką. W międzyczasie zdarzyła się jednak porażka 0:1 z Crystal Palace.

Liverpool nabrał rozpędu po porażce 1:2 z Manchesterem City. Wynik ten pobudził The Reds do lepszej gry, która poskutkowała serią czterech kolejnych triumfów. Ekipa Arne Slota pokonała kolejno: Sunderland (1:0), Brighton (3:0), Nottingham Forest (1:0), a także ostatnio West Ham United (5:2).

Wolverhampton – Liverpool: historia

Kluby te zagrały ze sobą pod koniec ubiegłego roku. Wówczas Liverpool po pierwszej połowie mógł być spokojny o zwycięstwo z oczywistym kandydatem do spadku z ligi. Tymczasem Wolverhampton w drugiej odsłonie było w stanie zdobyć bramkę kontaktową. Ostatecznie The Reds zwyciężyli 2:1.

Wolverhampton – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 1.42, przy współczynniku rzędu 6.60 na sukces Wolverhampton. Remis wyceniono kursem między 4.60 a 4.80.

Wolverhampton – Liverpool: kto wygra?

Wolverhampton – Liverpool: przewidywane składy

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S Bueno, T Gomes; Tchatchoua, A Gomes, J Gomes, H Bueno; Bellegarde, Mane; Armstrong

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Ekitike

Wolverhampton – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Liverpool odbędzie się we wtorek (3 marca) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

