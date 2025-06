Wisła Płock – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (01.06.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Salvador

Wisła – Miedź: typy bukmacherskie

Faworytem finałowego meczu baraży o Ekstraklasę będzie Wisła Płock. Wskazuje na to nie tylko siła zespołu, ale również zdecydowanie lepsza forma i ostatnie wyniki. Nafciarze podchodzą do niedzielnego meczu z serią pięciu spotkań bez porażki. Co więcej, nie tak dawno pokonali Miedź Legnica (2:1). Dlatego uważam, że w decydującym starciu podtrzymają dobrą formę i nie przegrają w regulaminowym czasie gry. Do tego proponuję dołożyć także liczbę powyżej 1.5 gola, gdyż w czterech z pięciu ostatnich spotkań obu drużyn podana linia była bez problemu pokryta. Mój typ: Wisła Płock lub remis i powyżej 1.5 gola.

Wisła – Miedź: ostatnie wyniki

Drużyna Mariusza Misiury po zwycięstwie w półfinale z Polonią Warszawa (2:1) przedłużyła serię meczów bez porażki do pięciu spotkań. Nafciarze nie przegrali żadnego starcia od ponad miesiąca. W tym czasie odnieśli cztery zwycięstwa i raz podzielili się punktami. Lepsi okazali się od Miedzi Legnica (2:1), Arki Gdynia (1:0) i Wisły Kraków (3:1). Z kolei remisem zakończyli rywalizację z Górnikiem Łęczna (2:2). Sezon zasadniczy w Betclic 1. Lidze zakończyli na 3. miejscu z dorobkiem 64 punktów.

Miedź Legnica w półfinale baraży o Ekstraklasę sprawiła sporą niespodziankę, wygrywając z Wisłą Kraków (1:0). Tym samym Miedzianka przerwała serię trzech porażek z rzędu. W trzech ostatnich kolejkach przegrali z Wisłą Płock (1:2), Bruk-Betem Nieciecza (1:4) i Pogonią Siedlce (0:3). Jedyne zwycięstwo przed triumfem z Białą Gwiazdą to wygrana z Odrą Opole (2:1).

Wisła – Miedź: historia

W tym sezonie Wisła Płock grała z Miedzią Legnica dwukrotnie i ani razu nie przegrała. Pierwsze starcie zakończyło się remisem (2:2), zaś nie tak dawno, bo (25 maja) Nafciarze pokonali Miedziankę (2:1). Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. Natomiast wcześniej dwa zwycięstwa z rzędu odniosła drużyna z Legnicy, pokonując rywali (4:0) i (2:1).

Wisła – Miedź: kursy bukmacherskie

Faworytem finałowego meczu baraży o awans do Ekstraklasy będzie Wisła Płock. Bukmacher Betclic oferuje na zwycięstwo gospodarzy kurs 2.16. Natomiast wygraną Miedzi Legnica oszacowano ze współczynnikiem 3.10. Nieco więcej, bowiem 3.40 wynosi kurs, że starcie zakończy się remisem w regulaminowym czasie gry.

Wisła Płock Miedź Legnica 2.18 3.45 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 1 czerwca 2025 08:27 .

Wisła – Miedź: przewidywane składy

Wisła: Gradecki – Mijusković, Edmundsson, Sangre – Pacheco, Kun – Kuchko, Jime, Nastić – Salvador, Sekulski

Miedź: Wrąbel – Grudziński, Kwiecień, Kovacević, Kostka – Drygas, hajda, Bochnak – Walczak, Antonik, Letniowski

Wisła – Miedź: kto wygra?

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Miedź Legnica Wisła Płock 60%

Remis 0%

Miedź Legnica 40% 5+ Votes

Wisła – Miedź: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Miedź Legnica odbędzie się w niedzielę (1 czerwca) o godzinie 16:30 na Orlen Stadion. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV.

