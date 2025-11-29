Wisła Płock – Lech Poznań: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek kontra mistrz - kto wyjdzie zwycięsko z tej potyczki? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Kazimierza Górskiego już w najbliższą niedzielę, czyli 30 listopada, o godzinie 20:15.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Wisła Płock – Lech Poznań, typy i przewidywania

Przed nami pojedynek sąsiadów w tabeli PKO BP Ekstraklasy – Wisła Płock podejmie na własnym obiekcie Lecha Poznań w ramach 17. kolejki naszej ligi. Nafciarze zajmują obecnie 3. miejsce, podczas gdy Kolejorz plasuje się tuż za nimi – na 4. pozycji. Spotkanie zapowiada się zatem jako wyrównane starcie o cenne punkty w ścisłej czołówce klasyfikacji. Kibice mogą spodziewać się więc emocjonującego widowiska. Początek rywalizacji na Stadionie im. Kazimierza Górskiego już w nadchodzącą niedzielę, czyli 30 listopada, o godzinie 20:15.

Moim zdaniem ten mecz zwycięży Lech Poznań, który ostatnio zanotował dwie kolejne wygrane. Mistrz Polski powoli wraca na właściwe tory. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Wisła Płock – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Przed meczem Wisły Płock z Lechem Poznań w ramach 17. serii gier naszej ligi oba zespoły borykają się z problemami kadrowymi spowodowanymi kontuzjami. W drużynie gospodarzy nie zagrają bowiem Maciej Gostomski, Marcin Więckowski, Jorge Jimenez, Jakub Burek ani Bartosz Borowski. Po stronie ekipy gości najprawdopodobniej zabraknie natomiast Radosława Murawskiego, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka oraz Alexa Douglasa. Braki te mogą wpłynąć na taktykę i ustawienie obu drużyn w tym spotkaniu.

Kontuzje i zawieszenia Wisła Płock Zawodnik Powrót Maciej Gostomski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Marcin Wieckowski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Jorge Jimenez Złamana noga Koniec grudnia 2025 Bartosz Borowski Uraz mięśnia Początek grudnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Radosław Murawski Uraz nogi Niepewny Daniel Håkans Uraz kostki Nieznany Patrik Walemark Uraz więzadła Nieznany

Wisła Płock – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Wisła Płock w ostatnim czasie rywalizowała wyłącznie w lidze, notując dwa remisy – 1:1 z Górnikiem Zabrze i 1:1 z Motorem Lublin. Lech Poznań z kolei zaliczył dwie wygrane – 2:0 z FC Lausanne-Sport w Lidze Konferencji oraz 4:1 z Radomiakiem Radom w PKO BP Ekstraklasie. Różnica w formie obu zespołów jest zatem wyraźna.

Wisła Płock – Lech Poznań, historia

Bezpośrednia rywalizacja Wisły Płock z Lechem Poznań w ostatnich latach to wyraźna dominacja drużyny Kolejorza. W pięciu poprzednich meczach Lech wygrał aż cztery razy, podczas gdy zespół Nafciarzy odniósł tylko jedno zwycięstwo. Nie padł w tym czasie żaden remis, co pokazuje dużą przewagę ekipy ze stolicy Wielkopolski.

Wisła Płock – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi mniej więcej 3.10, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to około 2.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35 Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Wisła Płock – Lech Poznań, przewidywane składy

Wisła Płock Mariusz Misiura Lech Poznań Niels Frederiksen Wisła Płock Mariusz Misiura 5-3-2 Przewidywany skład 12 Leszczyński 21 Rogelj 4 Sangre 35 Kamiński 19 Edmundsson 13 Lecoeuche 14 Kun 8 Pacheco 30 Nowak 20 Sekulski 9 Niarchos 9 Ishak 77 Palma 8 Gholizadeh 43 Kozubal 24 Jagiełło 99 Rodriguez 15 Gurgul 27 Mońka 72 Skrzypczak 2 Pereira 41 Mrożek 12 Leszczyński 21 Rogelj 4 Sangre 35 Kamiński 19 Edmundsson 13 Lecoeuche 14 Kun 8 Pacheco 30 Nowak 20 Sekulski 9 Niarchos 9 Ishak 77 Palma 8 Gholizadeh 43 Kozubal 24 Jagiełło 99 Rodriguez 15 Gurgul 27 Mońka 72 Skrzypczak 2 Pereira 41 Mrożek 5-3-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lech Poznań Niels Frederiksen Rezerwowi 1 Stanislaw Pruszkowski 2 Kevin Custovic 3 Aleksandre Kalandadze 5 Bojan Nastic 6 Krystian Pomorski 16 Fabian Hiszpanski 17 Matchoi Djaló 25 Nemanja Mijušković 37 Oskar Tomczyk 66 Iban Salvador 84 Tomás Tavares 99 Deni Juric 3 Alex Douglas 4 João Moutinho 6 Timothy Noor Ouma 7 Yannick Agnero 14 Leo Bengtsson 16 Antonio Milic 19 Bryan Fiabema 20 Robert Gumny 21 Bartlomiej Baranski 23 Gísli Thórdarson 33 Mateusz Pruchniewski 56 Kornel Lisman 88 Taofeek Ismaheel

Wisła Płock – Lech Poznań, kto wygra?

Wisła Płock – Lech Poznań, transmisja meczu

Pojedynek między Wisłą Płock a Lechem Poznań rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki. Na sędziego meczu wyznaczono Wojciecha Mycia. Początek rywalizacji na Stadionie im. Kazimierza Górskiego już w nadchodzącą niedzielę, czyli 30 listopada, o godzinie 20:15.

