Wisła Płock – Lech Poznań, typy i przewidywania
Przed nami pojedynek sąsiadów w tabeli PKO BP Ekstraklasy – Wisła Płock podejmie na własnym obiekcie Lecha Poznań w ramach 17. kolejki naszej ligi. Nafciarze zajmują obecnie 3. miejsce, podczas gdy Kolejorz plasuje się tuż za nimi – na 4. pozycji. Spotkanie zapowiada się zatem jako wyrównane starcie o cenne punkty w ścisłej czołówce klasyfikacji. Kibice mogą spodziewać się więc emocjonującego widowiska. Początek rywalizacji na Stadionie im. Kazimierza Górskiego już w nadchodzącą niedzielę, czyli 30 listopada, o godzinie 20:15.
Moim zdaniem ten mecz zwycięży Lech Poznań, który ostatnio zanotował dwie kolejne wygrane. Mistrz Polski powoli wraca na właściwe tory. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.
Wisła Płock – Lech Poznań, sytuacja kadrowa
Przed meczem Wisły Płock z Lechem Poznań w ramach 17. serii gier naszej ligi oba zespoły borykają się z problemami kadrowymi spowodowanymi kontuzjami. W drużynie gospodarzy nie zagrają bowiem Maciej Gostomski, Marcin Więckowski, Jorge Jimenez, Jakub Burek ani Bartosz Borowski. Po stronie ekipy gości najprawdopodobniej zabraknie natomiast Radosława Murawskiego, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka oraz Alexa Douglasa. Braki te mogą wpłynąć na taktykę i ustawienie obu drużyn w tym spotkaniu.
Maciej Gostomski
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Marcin Wieckowski
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Jorge Jimenez
Złamana noga
Koniec grudnia 2025
Bartosz Borowski
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Radosław Murawski
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Patrik Walemark
Uraz więzadła
Nieznany
Wisła Płock – Lech Poznań, ostatnie wyniki
Wisła Płock w ostatnim czasie rywalizowała wyłącznie w lidze, notując dwa remisy – 1:1 z Górnikiem Zabrze i 1:1 z Motorem Lublin. Lech Poznań z kolei zaliczył dwie wygrane – 2:0 z FC Lausanne-Sport w Lidze Konferencji oraz 4:1 z Radomiakiem Radom w PKO BP Ekstraklasie. Różnica w formie obu zespołów jest zatem wyraźna.
Wisła Płock – Lech Poznań, historia
Bezpośrednia rywalizacja Wisły Płock z Lechem Poznań w ostatnich latach to wyraźna dominacja drużyny Kolejorza. W pięciu poprzednich meczach Lech wygrał aż cztery razy, podczas gdy zespół Nafciarzy odniósł tylko jedno zwycięstwo. Nie padł w tym czasie żaden remis, co pokazuje dużą przewagę ekipy ze stolicy Wielkopolski.
Wisła Płock – Lech Poznań, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi mniej więcej 3.10, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to około 2.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35 Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.
Wisła Płock – Lech Poznań, przewidywane składy
|1Stanislaw Pruszkowski
|2Kevin Custovic
|3Aleksandre Kalandadze
|5Bojan Nastic
|6Krystian Pomorski
|16Fabian Hiszpanski
|17Matchoi Djaló
|25Nemanja Mijušković
|37Oskar Tomczyk
|66Iban Salvador
|84Tomás Tavares
|99Deni Juric
|3Alex Douglas
|4João Moutinho
|6Timothy Noor Ouma
|7Yannick Agnero
|14Leo Bengtsson
|16Antonio Milic
|19Bryan Fiabema
|20Robert Gumny
|21Bartlomiej Baranski
|23Gísli Thórdarson
|33Mateusz Pruchniewski
|56Kornel Lisman
|88Taofeek Ismaheel
Wisła Płock – Lech Poznań, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Wisły 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Lecha 100%
3+ Votes
Wisła Płock – Lech Poznań, transmisja meczu
Pojedynek między Wisłą Płock a Lechem Poznań rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki. Na sędziego meczu wyznaczono Wojciecha Mycia. Początek rywalizacji na Stadionie im. Kazimierza Górskiego już w nadchodzącą niedzielę, czyli 30 listopada, o godzinie 20:15.
