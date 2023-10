Wisła Płock – Chrobry Głogów: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Czy Nafciarze odblokują się w starciu z Pomarańczowo-Czarnymi? Będzie to debiut Dariusza Żurawia na ławce trenerskiej Wisły Płock. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższy piątek, 27 października o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 19:39 .

Wisła Płock – Chrobry Głogów, typy i przewidywania

Wisła Płock w 13. kolejce Fortuna 1 Ligi na własnym obiekcie podejmie Chrobrego Głogów. Dla Nafciarzy będzie to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera – Dariusza Żurawia. Przypomnijmy, że w środę z funkcji szkoleniowca tego zespołu został zwolniony Marek Saganowski, który pracował na Orlen Stadionie od maja 2023 roku. Czy w tym przypadku zadziała tzw. “efekt nowej miotły”?

Zarówno Wisła Płock, jak i Chrobry Głogów wygląda fatalnie w defensywie i wcale nie lepiej w ofensywie. Liczymy jednak, że tego wieczoru zobaczymy determinację pogrążonych w kryzysie ekip i bramki po obu stronach boiska. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Wisła Płock – Chrobry Głogów, sytuacja kadrowa

Nafciarze na pewno zagrają bez Milana Spremo, który otrzymał cztery żółte kartki i czeka go pauza oraz nieobecnego z powodu kontuzji ścięgna Achillesa Marcina Biernata. Nie ma informacji o absencjach w prowadzonym przez Piotra Plewnię zespole gości.

Wisła Płock – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

Zarówno Wisła Płock, jak i Chrobry Głogów nie prezentuje się najlepiej. Nafciarze przegrali dwa ostatnie mecze – 0:4 z Miedzią Legnica i 0:3 z Arką Gdynia, natomiast Pomarańczowo-Czarni w tym czasie ulegli Motorowi Lublin 0:1 oraz bezbramkowo zremisowali z Odrą Opole. W tym momencie goście zamykają ligową tabelę, a gospodarze są w środku stawki.

Wisła Płock – Chrobry Głogów, historia

Spotkania między Nafciarzami a Pomarańczowo-Czarnymi zazwyczaj są bardzo wyrównane. W całej historii obie ekipy mierzyły się cztery razy – dwukrotnie triumfowała Wisła Płock i dwa razy ze zwycięstwa cieszył się Chrobry Głogów. W tym czasie nie padł żaden remis.

Wisła Płock – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Gospodarze są zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi bowiem mniej więcej 1.55, a typ na zwycięstwo Chrobrego Głogów to około 5.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.20. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Wisła Płock Remis Chrobry Głogów 1.52 4.50 5.90 1.52 4.50 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 19:39 .

Wisła Płock – Chrobry Głogów, przewidywane składy

Wisła: Gradecki; Niepsuj, Chrzanowski, Szymański, Hiszpański; Lesniak, Grić; Chrupałła, Szwoch, Jimenez; Sekulski

Chrobry: Węglarz; Tabiś, Bougaidis, Malczuk; Michalec, Mucha, Mandrysz, Hanc; Ozimek, Biel; Lebedyński

Wisła Płock – Chrobry Głogów, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Chrobrego

Wisła Płock – Chrobry Głogów, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – w usłudze Polsat Box Go. Początek meczu na Orlen Stadionie już w najbliższy piątek, 27 października o godzinie 18:00.

