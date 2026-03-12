Wisła Kraków – Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. To jeden z najciekawszych pojedynków tej serii gier na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 13 marca o godzinie 20:30.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 13:27

Wisła Kraków – Miedź Legnica, typy i przewidywania

Wisła Kraków zmierzy się na własnym stadionie z Miedzią Legnica w meczu 25. kolejki Betclic 1. Ligi. Zespół Białej Gwiazdy przystąpi do tego spotkania jako lider tabeli, posiadając na swoim koncie 49 punktów. Przypomnijmy, że ekipa Mariusza Jopa ostatnio zbojkotowała wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Natomiast drużyna Miedziowych zgromadziła dotąd 38 oczek, co daje jej 6. lokatę w stawce. Zapowiada się więc starcie zespołów walczących o czołowe miejsca i ważne punkty w drugiej części sezonu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 13 marca o godzinie 20:30.

Moim zdaniem w tym spotkaniu może paść remis. Obie drużyny mają swoje argumenty i walczą o najwyższe cele, dlatego podział punktów wydaje się całkiem możliwym scenariuszem. Mój typ: remis.

Wisła Kraków – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Wisły Kraków przed tym spotkaniem jest stosunkowo dobra. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Kacpra Skrobańskiego oraz Bartosza Jarocha. Więcej problemów ma Miedź Legnica, gdyż w składzie ekipy gości nie należy spodziewać się Adnana Kovacevicia, Juliusza Letniowskiego, Modou Keity, Mateusza Kowalskiego i Kamila Drygasa.

Wisła Kraków – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w dwóch poprzednich spotkaniach Betclic 1. Ligi dwukrotnie podzieliła się punktami z rywalami, remisując 1:1 ze Zniczem Pruszków oraz 1:1 z Wieczystą Kraków. Nieco lepiej w ostatnim czasie radziła sobie Miedź Legnica, która pokonała Stal Rzeszów 2:1 i zremisowała 0:0 z ŁKS-em Łódź.

Wisła Kraków – Miedź Legnica, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań między Wisła Kraków a Miedzią Legnica przemawia na korzyść ekipy Miedziowych. W pięciu poprzednich meczach aż trzykrotnie zwyciężała drużyna z Legnicy. Zespół Białej Gwiazdy w tym okresie tylko raz cieszył się z wygranej, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Wisła Kraków – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy przewodzą ligowej stawce. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 1.55, typ na zwycięstwo Miedzi Legnica to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Wisła Kraków Miedź Legnica 1.55 4.10 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 13:27

Wisła Kraków – Miedź Legnica, przewidywane składy

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Colley, Krzyżanowski – Duda, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado

Miedź: Lucić – Kwiecień, Grudziński, Jobicić – Polak, Serafin, Rakip, Szymoniak – Cordoba, Antonik – Mansfeld

Wisła Kraków – Miedź Legnica, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Wisły

remisem

zwycięstwem Miedzi zwycięstwem Wisły

remisem

zwycięstwem Miedzi 0 Votes

Wisła Kraków – Miedź Legnica, transmisja meczu

Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek między Wisłą Kraków a Miedzią Legnica oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 25. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl, gdzie zawody skomentują Hubert Bugaj i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, czyli 13 marca, o godzinie 20:30.

