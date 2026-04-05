Wisła Kraków – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2026)

Wisła Kraków – Górnik Łęczna: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. To bardzo ciekawy pojedynek, choć wymienione ekipy walczą o zupełnie inne cele. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy poniedziałek, czyli 6 kwietnia, o godzinie 11:30.

Przed nami spotkanie Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna w ramach 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Przed tą serią gier ekipa Białej Gwiazdy przewodzi stawce z dorobkiem 53 punktów i jest już o krok od awansu do PKO BP Ekstraklasy. Zupełnie odmienne nastroje panują w obozie drużyny Zielono-Czarnych, którzy z 20 punktami zajmują bardzo odległe 16. miejsce, walcząc o utrzymanie na zapleczu. To starcie drużyn z dwóch przeciwnych biegunów tabeli. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w ten poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 11:30.

W tym starciu stawiam na remis, co wydaje się możliwym scenariuszem. Obie drużyny w ostatnim czasie notują zbliżone wyniki oraz prezentują podobną formę. Mój typ: remis.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy nie zobaczymy kontuzjowanych Jordiego Sancheza, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha i Bartosza Talara. Natomiast ekipa gości zagra bez zawieszonego Davida Ogagi oraz mającego problemy zdrowotne Jakuba Bednarczyka.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w dwóch ostatnich kolejkach Betclic 1. Ligi zremisowała 1:1 z Odrą Opole oraz nieznacznie pokonała Miedź Legnica 3:2. Górnik Łęczna zanotował w tym samym czasie bardzo podobne wyniki. Zespół prowadzony przez Jurija Szatałowa pewnie wygrał 3:0 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i podzielił się punktami ze Stalą Rzeszów, remisując 1:1.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, historia

Historia bezpośrednich pojedynków Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna zdecydowanie przemawia na korzyść zespołu z województwa małopolskiego. W pięciu poprzednich meczach ekipa Białej Gwiazdy odniosła bowiem cztery zwycięstwa, a drużyna Zielono-Czarnych wygrała tylko raz. Tak więc żadne z tych spotkań nie zakończyło się remisem.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania są gospodarze, którzy znajdują się na samym szczycie tabeli Betclic 1. Ligi. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo Górnika Łęczna to mniej więcej 7.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.10.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Krzyżanowski – Duda, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado

Górnik: Budziłek – Kruk, Gucek, Gołownia – Jaroszyński, Kryeziu, Deja, Spacil – Nowogoński, Jakub Myszor – Kamil Orlik

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek między Wisłą Kraków a Górnikiem Łęczna oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i drogą internetową. Potyczkę w ramach 27. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 11:30.

