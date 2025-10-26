Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2025)

Wieczysta i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to ostatni mecz w ramach 14. kolejki Betclic 1. Ligi. Emocji w tej batalii nie powinno zabraknąć. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lucas Piazon

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: przewidywania

Wieczysta i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to dwie największe pozytywne niespodzianki trwającego sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Mimo że obie drużyny są beniaminkami, to nic sobie z tego nie robią, plasując się obecnie w TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi.

Krakowian i ekipę Piotra Stokowca na dzisiaj w ligowej klasyfikacji dzieli różnica jednego oczka. Wieczysta zajmuje czwarte miejsce z 23 punktami. Z kolei Pogoń jest piąta z 22 oczkami.

Krakowska ekipa od 10 listopada 2024 roku tylko raz zaliczyła bezbramkowy remis, co może dawać do myślenia przed poniedziałkową potyczką. Zespół z Grodziska Mazowieckiego natomiast od trzech starć nie przegrał, słynąc również z dużej liczby strzelonych goli. Można tym samym rozważyć wariant z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: ostatnie wyniki

Ekipa z Krakowa przystąpi do rywalizacji po remisie z GKS-em Tychy (3:3). Tym samym Wieczysta jest już od trzech meczów bez zwycięstwa, notując w nich dwa podziały punktów i porażkę. Krakowianie po raz ostatni wygrali 28 września, gdy pokonali w roli gospodarza Ruch Chorzów (4:2).

Z kolei drużyna z Grodziska Mazowieckiego ostatnio zremisowała z drużyną Waldemara Fornalika (2:2). Oprócz podziału punktów z Ruchem na koncie Czerwono-białych są też zwycięstwa z Pogonią Siedlce (2:1) czy ŁKS-em (3:0). Ekipa prowadzona przez Piotra Stokowca w pięciu ostatnich starciach wygrała dwukrotnie i trzy razy przegrała.

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz trzeci w historii. W dwóch dotychczasowych meczach Wieczysta zremisowała z Pogonią (1:1). Raz natomiast górą byłą Pogoń (2:1).

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: kto wygra?

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: przewidywane składy

Wygląda na to, że gospodarze podejdą do potyczki w swoim najmocniejszym zestawieniu. Z kolei w ekipie z Grodziska Mazowieckiego nie będzie mógł wystąpić Jakub Niewiadomski.

Wieczysta: Mikułko – Pestka, Mikołajewski, Szymonowicz, Dankowski, Piazon, Góralski, Vilar, Pusić, Semedo, Feiertag

Pogoń: Kieszek – Gajgier, Farbiszewski, Noiszewski, Konstantyn, Los, Adkonis, Olewiński, Szczepaniak, Korczakowski, Adamski.

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem rywalizacji według ekspertów. Typ na zwycięstwo Wieczystej oszacowano na 1.65. Remis kształtuje się na poziomie na 4.30. Z kolei rozwiązanie na wygraną Pogoni wyceniono na 4.90 i to najmniej prawdopodobny wariant.

Wieczysta Kraków Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1.65 4.30 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2025 23:29 .

Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: transmisja

Poniedziałkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Wieczysta – Pogoń Grodzisk Mazowiecki będzie emitowana od godziny 19:00 na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Sławomir Kwiatkowski i Dariusz Dudek. Ponadto mecz będzie można oglądać online dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

