Wieczysta Kraków – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2025)

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków, typy na czwartkowy mecz Betclic 1. Ligi. Zaległe derby Krakowa gwarantują wielkie emocje. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wieczysta – Wisła, typy i przewidywania

Wieczysta Kraków to gospodarz czwartkowych derbów, choć spotkanie zostanie rozegrane na domowym terenie Wisły Kraków. Obie drużyny miały zmierzyć się blisko miesiąc temu, ale termin został przełożony z uwagi na powołania do reprezentacji młodzieżowych. Ta rywalizacja ma mnóstwo podtekstów i gwarantuje ogrom emocji, choćby z uwagi na pozycje obu drużyn w tabeli – Biała Gwiazda to lider, zaś beniaminek znajduje się tuż za jej plecami.

Wisła do tej pory punktowała lepiej i na papierze jest faworytem, ale nie należy ujmować Wieczystej, która także ma w swojej kadrze wielu ciekawych zawodników. Na nieszczęście Przemysława Cecherza, nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Carlitosa.

Wydaje się, że Wisła ma po swojej stronie więcej argumentów – strzela mnóstwo bramek i w dodatku może pochwalić się lepszą defensywą. Wieczysta mocno bazuje na indywidualnościach, ale jej piłkarze mają problemy z grą zespołową. Mój typ – wygrana Wisły.

Betclic 2.18 Wygrana Wisły Zagraj!

Wieczysta – Wisła, ostatnie wyniki

Wieczysta Kraków w dziesięciu rozegranych meczach uzbierała 21 punktów, sześciokrotnie wygrywając i tylko raz schodząc z boiska pokonana. Ostatnie trzy mecze to dwa zwycięstwa oraz remis – udało jej się ograć Ruch Chorzów (4-2) oraz Stal Mielec (2-0), a rywalizacja z ŁKS-em Łódź zakończyła się bezbramkowym remisem. W ligowej tabeli Wieczysta zajmuje drugą lokatę i jest jednym z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy.

Wisła Kraków tylko dwa razy straciła punkty, przegrywając z Miedzą Legnica (0-2) oraz remisując z Odrą Opole (2-2). Wygrała przy tym aż osiem spotkań, rozbijając na początku sezonu Śląska Wrocław (5-0), Znicza Pruszków (7-0), ŁKS Łódź (5-0) czy Stal Mielec (4-0). W ostatnich tygodniach prezentuje się słabiej, ale wciąż osiąga korzystne wyniki.

Wieczysta – Wisła, historia

Wieczysta Kraków oraz Wisła Kraków mają ze sobą wiele powiązań, natomiast nie mierzyły się dotąd w meczach o stawkę. Będzie to pierwsza tego typu derbowa rywalizacja w ramach rozgrywek ligowych.

Wieczysta – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta tego meczu stawiają Wisłę Kraków. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.18. W przypadku ewentualnej wygranej Wieczystej Kraków jest to 2.98. Kurs na remis wynosi z kolei 3.63. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wieczysta Kraków Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2025 21:16 .

Wieczysta – Wisła, kto wygra?

Wieczysta – Wisła, transmisja meczu

Czwartkowy mecz Wieczysta Kraków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja zostanie przeprowadzona na kanale TVP Sport. Rywalizację można też śledzić w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV.

