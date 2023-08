PressFocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez (Widzew Łódź)

Widzew – Śląsk: typy i przewidywania

Widzew zdobył przynajmniej jedną bramkę we wszystkich pięciu meczach obecnego sezonu

Widzew najwięcej goli w tym sezonie strzelił w przedziale czasu 31-45

Widzew zdobył przynajmniej jednego gola w pięciu kolejnych meczach w Ekstraklasie

Widzew traci średnio 1,4 bramki na mecz w tym sezonie

Widzew Łódź wygrał derby, dobrze zaprezentował się w Zabrzu, skąd wywiózł punkt, a co za tym idzie Janusz Niedźwiedź pozostał na stanowisku. Śląsk Wrocław sprawił nie lada niespodziankę, pokonując wyraźnie 3:1 Lecha Poznań i notując pierwszą wygraną w tym sezonie. Wrocławianie uciekli ze strefy spadkowej i poprawili znaczenie humory sobie i swoim kibicom.

Obie drużyny w dobrych nastrojach przystąpią do piątkowego meczu. Widzew jest faworytem bukmacherów, bo stoi też za nim historia ostatnich meczów bezpośrednich w Łodzi. Musi jednak uważać, bo Erik Exposito jest w wybornej formie na początku sezonu, co potwierdził w spotkaniu z Lechem, strzelając dwa gole i notując asystę.

Dlatego mamy kilka typów i trudno nam się zdecydować na jeden. Niezłą opcją wydaje się zakład, że obie drużyny strzelą gola – kurs 1.75 w Superbecie. Identyczny kurs jest na zdarzenie, że Śląsk strzeli przynajmniej jednego gola i wykona powyżej 2,5 rzutów rożnych. Jeszcze ciekawiej jest przy typie na “obie drużyny strzelą gola i wykonają powyżej 3,5 rzutów rożnych”. Taki superbets jest po kursie 3.10.

Ostatecznie wybieramy nieco bezpieczniejszą opcję i nasz typ na to spotkanie to Śląsk strzeli gola i wykona powyżej 2,5 rzutów rożnych, po kursie 1.75 w Superbecie.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: sytuacja kadrowa

W drużynie gości na pewno nie zobaczymy już Dennisa Jastrzembskiego, który przeszedł do Fortuny Duesseldorf. Z kolei kibice gospodarzy liczą na to, że solidnym wzmocnieniem okaże się Sebastian Kerk, pomocnik z doświadczeniem w Bundeslidze. Czy Niemiec zadebiutuje już w piątek, to będzie zależało od trenera Niedźwiedzia.

W obu zespołach nie ma poważniejszych urazów i nikt nie pauzuje z powodu kartek, także szkoleniowcy będą mieli komfort przy ustalaniu składów.

Widzew – Śląsk: ostatnie wyniki

Co łączy oba kluby w tym sezonie? We wszystkich spotkaniach strzelają przynajmniej jednego gola (to może jednak BTTS?). Nawet w przegranych meczach zawsze piłkarze tych zespołów znajdowali drogę do siatki.

Widzew w pięciu meczach uzbierał siedem punktów. Wygrał na inaugurację z Puszczą Niepołomice 3:2, potem poniósł dwie porażki (z Pogonią i Jagiellonią), co spowodowało, że posada Janusza Niedźwiedzia była zagrożona. Wygrana w derbach z ŁKS-em 1:0 nieco porawiła jego notowania, podobnie jak remis z Górnikiem w Zabrzu (1:1).

Śląsk zaczął koszmarnie sezon. Najpierw remis z Koroną Kielce 1:1, potem porażki z Zagłębiem Lubin 1:2 i Stalą Mielec 1:3. Wydawało się, że Jacek Magiera za chwilę może mieć podobne kłopoty jak jego odpowiednik z Widzewa, ale w efektownym stylu pokonał aspirującego do tytułu Lecha Poznań 3:1, pokazując że może walczyć ze swoim zespołem o górną połowę tabeli.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: historia

Biorąc pod uwagę tylko rozgrywki ligowe, ostatni raz wrocławianie wygrali na terenie Widzewa w 2005 roku, jeszcze na poziomie 1. Ligi. W Ekstraklasie w poprzednim sezonie mieliśmy mało emocjonujące potyczki między tymi zespołami. W dwóch meczach padł tylko jeden gol, łodzianie pokonali rywali u siebie 1:0.

W ostatnim sezonie przed spadkiem Widzewa z Ekstraklasy w dwumeczu między tymi zespołami kibice oglądali także tylko jedno trafienie. Wtedy górą u siebie był Śląsk.

Ogólnie Widzew i Śląsk grały przeciwko sobie 63 razy. Łodzianie wygrali 24 spotkania, klub z Dolnego Śląska triumfował 20 razy, a w pozostałych 19 przypadkach padł remis.

Widzew – Śląsk: kursy bukmacherskie

Jak już wspominaliśmy Widzew jest faworytem bukmacherów. Kurs na wygraną gospodarzy w Superbecie wynosi 2.15. Na remis lub wygraną gości są zdecydowanie wyższe, podobne do siebie stawki, odpowiednio 3.50 i 3.40.

Podwójna szansa w tym wypadku to 1.33 przy 1X, 1.72 na X2 i 1.33 na 12.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław: przewidywane składy

Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Jacek Magiera Janusz Niedźwiedź Rezerwowi 2 Aleksander Paluszek

3 Cameron Borthwick-Jackson

11 Dennis Jastrzembski

18 Karol Borys

21 Patryk Szwedzik

25 Marcel Zylla

28 Michal Rzuchowski

33 Yegor Matsenko

35 Kacper Trelowski Juljan Shehu 6

Mato Milos 7

Dawid Tkacz 8

Andrejs Ciganiks 14

Dominik Kun 22

Pawel Zielinski 23

Antoni Klimek 47

Jakub Szymanski 74

Widzew - Śląsk: transmisja

Mecz Widzew Łódź - Śląsk Wrocław na żywo w internecie możemy zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. W telewizji transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu do internetowej usługi dostawcy można skorzystać z promocji i za pierwsze trzy miesiące zapłacić 39 zł zamiast 54 zł.

