Real Madryt – Cadiz: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2024)

Real Madryt – Cadiz: typy bukmacherskie

Choć Real Madryt w środku tygodnia rewanżowy mecz w półfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, to nie powinien mieć problemów ze zwycięstwem z Cadiz. Różnica klas nawet w przypadku wystawienia rezerwowego składu jest o tyle duża, że każdy inny wynik byłby zaskoczeniem. Dlatego uważam, że Królewscy bez problemów zgarną trzy punkty. Dodatkowo biorąc pod uwagę bezpośrednie meczu, według mnie nie padną więcej niż 4 bramki. Mój typ: Real Madryt wygra + poniżej 4.5 goli.

Real Madryt – Cadiz: ostatnie wyniki

Królewscy pewnie zmierzają po odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii. Podopieczni Carlo Ancelottiego mają aż 11 punktów przewagi nad FC Barceloną, co daje im duży komfort przed końcówką sezonu. W ostatniej kolejce Real Madryt pokonał (1:0) Real Sociedad, zaś wcześniej po wielkim boju wygrał (3:2) z Dumą Katalonii. W międzyczasie klub ze stolicy rozegrał również pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów. Starcie w Monachium z Bayernem zakończyło się wynikiem (2:2).

Cadiz wciąż wierzy, że jest w stanie utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Póki co w tabeli ligowej La Liga zajmują 18. miejsce z dorobkiem 26 punktów. Do bezpiecznego miejsca tracą pięć oczek. Przed tygodniem zremisowali (1:1) z Mallorką. Natomiast wcześniej dwukrotnie polegli w konfrontacji z Gironą (1:4) oraz FC Barceloną (0:1). Ostatni triumf, który dał im komplet punktów to mecz z Granadą i zwycięstwo (1:0).

Real Madryt – Cadiz: historia

Cadiz podejmował Real Madryt na własnym stadionie w meczu 14. kolejki La Liga. Na Estadio Nuevo Mirandilla górą byli Królewscy, którzy gładko wygrali 3:0 po bramkach Rodrygo oraz Bellinghama. Ostatnie sześć bezpośrednich spotkań to aż cztery zwycięstwa Realu oraz dwa remis. Cadiz ostatni raz z Los Blancos wygrał w październiku 2020 roku.

Real Madryt – Cadiz: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem meczu będzie Real Madryt. Tak uważają zresztą bukmacherzy, którzy kurs na zwycięstwo gospodarzy oszacowali z kursem 1.34. Natomiast współczynnik na triumf gości wynosi 8.70.

Real Madryt – Cadiz: przewidywane składy

Carlo Ancelotti w tym meczu nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Davida Alaby. Pod znakiem zapytania stoi również występ Aureliana Tchouameni, który po ostatnim spotkaniu narzekał na drobny uraz. Natomiast po stronie gości lista nieobecności jest dłuższa. Z gry wykluczeni są m.in. Luis Hernandez, Jose Mari, Rominigue Kouame, Jorge Mere.

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Cadiz Mauricio Pellegrino Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Cadiz Mauricio Pellegrino Rezerwowi ▼ 2 Daniel Carvajal 4 David Alaba 5 Jude Bellingham 7 Vinícius Júnior 8 Toni Kroos 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 15 Federico Valverde 22 Antonio Rüdiger 23 Ferland Mendy 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González 2 Joseba Zaldúa 6 Diadié Samassékou 7 Ruben Sobrino 11 Iván Alejo Peralta 13 David Gil 14 Momo Mbaye 16 Christopher Ramos 17 Gonzalo Escalante 18 Darwin Machis 19 Sergi Guardiola 25 Maximiliano Gómez

Real Madryt – Cadiz: transmisja meczu

Spotkanie Real – Cadiz odbędzie się w sobotę (4 maja) o godzinie 16:15. Transmisja tego meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. Mecz będzie można również oglądać w usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z oferty, wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony. Pakiet roczny ze wszystkimi kanałami Polsat Sport Premium, Eleven Sports oraz Canal+ pozwoli Ci zaoszczędzić aż 240 zł w porównaniu do standardowej oferty.

