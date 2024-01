IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Danny Ings

West Ham Bournemouth Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 stycznia 2024 17:46 .

West Ham United – AFC Bournemouth, typy i przewidywania

Dla graczy West Hamu światełkiem w tunelu jest fakt, że najbliższy mecz rozegrają na swoim obiekcie, gdzie nie mają zwyczaju przegrywać. Bournemouth potrafi jednak grać na wyjazdach. Wisienki zwyciężyły w czterech z pięciu ostatnich wyjazdowych spotkań. Mój typ: remis.

West Ham United – AFC Bournemouth, ostatnie wyniki

Zawodnicy West Hamu nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa w 2024 roku. Londyńczycy trzykrotnie zremisowali i raz przegrali. Porażka ta oznaczała pożegnanie z krajowym pucharem. Z kolei Bournemouth idzie jak burza i jest już w 1/8 finału Pucharu Anglii. Wisienkom gorzej idzie w Premier Leagie, gdzie zdarzyły się porażki z Liverpoolem i Tottenhamem.

West Ham United – AFC Bournemouth, historia

Poprzedni mecz tych drużyn miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas West Ham prowadził na obiekcie Bournemouth, ale wypuścił zwycięstwo z rąk i tylko zremisował 1:1.

West Ham United – AFC Bournemouth, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną West Hamu wynosi około 2.40, a typ na zwycięstwo Bournemouth to mniej więcej 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod: GOAL.

West Ham United – AFC Bournemouth, przewidywane składy

West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 19 Edson Álvarez 21 Angelo Ogbonna 42 Kaelan Casey 45 Divin Mubama 50 Callum Marshall 61 Lewis Orford 68 Oliver Scarles 5 Lloyd Kelly 7 David Brooks 13 Emiliano Marcondes 14 Alex Scott 21 Kieffer Moore 26 Gavin Kilkenny 29 Philip Billing 42 Mark Travers 43 Ben Greenwood West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 19 Edson Álvarez 21 Angelo Ogbonna 42 Kaelan Casey 45 Divin Mubama 50 Callum Marshall 61 Lewis Orford 68 Oliver Scarles 5 Lloyd Kelly 7 David Brooks 13 Emiliano Marcondes 14 Alex Scott 21 Kieffer Moore 26 Gavin Kilkenny 29 Philip Billing 42 Mark Travers 43 Ben Greenwood

West Ham United – AFC Bournemouth, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana West Hamu 100% Remis 0% Wygrana Bournemouth 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Bournemouth

West Ham United – AFC Bournemouth, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższy czwartek, 1 lutego o godzinie 20:30.

Superbet Kod Promocyjny FREEBET ZA KOD 35 zł Cashback freebet 3500 zł Freebet od depozytu 200 zł Freebet w aplikacji 20 zł Bonus za mistrzostwo Lecha 600 zł Freebety do 3755 zł i 600 zł za za mistrzostwo Lecha: 3755 + 600 zł Użyj kodu GOAL +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.