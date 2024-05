fot. PressFocus Na zdjęciu: Josue

Warta Poznań Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2024 21:37 .

Warta – Legia, typy na mecz i przewidywania

Warta Poznań to drużyna, którą czeka sporo zmian przed nowym sezonem. Już wiadomo, że z klubem żegna się trener Dawid Szulczek. Najpewniej zastąpi go Mariusz Misiura, notujący dobre wyniki ze Zniczem Pruszków w ostatnim czasie. Zieloni to natomiast ogólnie ekipa, która jest skazywana na pożarcie w Ekstraklasie i prawdopodobnie nie inaczej będzie w kolejnej kampanii. W niedzielę na drodze poznańskiego zespołu stanie warszawska Legia, która wciąż marzy o miejscu premiowanym grą w europejskich pucharach. W trzech z czterech ostatnich meczów, gdy legioniści grali na wyjeździe, to oba zespoły strzelały gole. Można w takim razie rozważyć taki scenariusz. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz Betclic 2.03 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Betclic

Warta – Legia: typ eksperta

Interesującym rozwiązaniem na niedzielne starcie podzielił się także jeden z naszych dziennikarzy, Jakub Olkiewicz, który jest współgospodarzem audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jakub Betclic 1.75 wygrana Legii Zagraj

Warta – Legia, sytuacja kadrowa

Gospodarze prawdopodobnie przystąpi do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Tym samym trener Szulczek będzie mógł liczyć na takich graczy jak Kajetan Szmyt czy Mateusz Kupczak. U gości kilku postaci z kolei zabraknie. Z powodu kontuzji nie będą mogli wystąpić: Marco Burch, Ramil Mustafajew, Patryk Kun i Blaz Kramer. Z powodu zawieszenia zabraknie natomiast: Artura Jędrzejczyka, Jana Leszczyńskiego czy Bartosza Kapustki.

Warta – Legia, ostatnie wyniki

Gospodarze niedzielnej potyczki podejdą do spotkania po przegranej z Puszczą Niepołomice (0:1). Ogólnie w w pięciu ostatnich meczach ligowych Warta była bezkompromisowa, notując trzy zwycięstwa i dwie porażki. Pokonała między innymi Widzew Łódź (2:1).

15-krotny mistrz Polski ma z kolei za sobą cenne zwycięstwo z Lechem Poznań (2:1). Legia jednocześnie szybko zrehabilitowała się swoim kibicom za niespodziewaną porażkę z Radomiakiem (0:3).

Warta – Legia, historia

W pierwszym starciu z udziałem obu ekip padły cztery gole. Finalnie drużyny podzieliły się punktami (2:2). Ogólnie w siedmiu ostatnich starciach między oboma zespołami Legia była górą cztery razy, dwukrotnie lepsza była Warta i raz miał miejsce remis.

Warta – Legia, kursy

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gości. Typ na zwycięstwo Legii kształtuje się na poziomie 1.71-1.75. Remis wyceniono na 3.55-3.70. Z kolei wariant na wygrana Warty oszacowano na 4.70-5.00. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Warta – Legia, przewidywane składy

Warta: Grobelny – Tiru, Szymonowicz, Bartkowski, Matuszewski, Maenpaa, Kupczak, Borowski, Szmyt, Luiz, Eppel

Legia: Tobiasz – Ribeiro, Kapuadi, Pankow, Morishita, Wszołek, Elitim, Celhaka, Gual, Josue, Rosołek.

Warta – Legia, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Warty 0% wygraną Legii 100% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Warty

wygraną Legii

remisem

Warta – Legia, transmisja meczu

W jednym z kilku niedzielnych spotkań w ramach 33. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do rywalizacji z udziałem Warty Poznań i Legii Warszawa. Mecz będzie można śledzić między innymi w tradycyjnej telewizji na antenie CANAL+ Sport 3 od godziny 15:00. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.