Valencia CF – Real Madryt, typy i przewidywania
W 23. kolejce La Ligi dojdzie do interesującej potyczki – Valencia CF podejmie Real Madryt. Drużyna Nietoperzy walczy o utrzymanie w elicie – przed tą serią gier zajmuje 16. lokatę z dorobkiem 23 oczek. Z kolei ekipa Królewskich przystępuje do meczu z 2. miejsca w tabeli, mając na swoim koncie 54 punkty i licząc się w grze o tytuł mistrzowski. Jutrzejsze starcie zapowiada się ciekawie ze względu na zupełnie odmienne cele obu zespołów. Początek rywalizacji na Estadio Mestalla już w najbliższą niedzielę, czyli 8 lutego, o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
W tym meczu stawiam na Real Madryt. Valencia jest w słabej formie i trudno będzie jej urwać punkty w pojedynku ze stołecznym klubem. Mój typ: wygrana Realu Madryt.
Valencia CF – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Przed spotkaniem Valencia CF – Real Madryt oba zespoły mierzą się z osłabieniami. W drużynie gospodarzy najpewniej zabraknie Mouctara Diakhaby’ego, Cristiana Rivero, Julena Agirrezabali i Thierry’ego Correi. Ekipa gości z kolei nie będzie mogła skorzystać z Jude’a Bellinghama, Edera Militao oraz Viniciusa Juniora, który pauzuje z powodu żółtych kartek.
*Reklama
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Valencia CF – Real Madryt, ostatnie wyniki
Valencia w ostatnich spotkaniach notuje słabszą serię – przegrała 1:2 z Athletikiem Bilbao w ćwierćfinale Pucharu Króla oraz uległa Realowi Betis 1:2 w La Lidze. Natomiast Real Madryt pokonał Rayo Vallecano 2:1 na ligowym podwórku, ale za to w ramach Ligi Mistrzów musiał uznać wyższość Benfiki Lizbona, przegrywając 2:4 w szalonym meczu na Estadio da Luz.
Valencia CF – Real Madryt, historia
Historia bezpośrednich starć Valencii z Realem Madryt w ostatnim czasie zdecydowanie przemawia na korzyść zespołu Królewskich. W pięciu poprzednich meczach stołeczny klub wygrał aż trzykrotnie, ekipa Nietoperzy tylko raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To pokazuje sporą przewagę madrytczyków nad walencjaninami w rywalizacji tych drużyn.
Valencia CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku są goście, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Valencii wynosi około 5.25, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.55, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.25. Zarejestruj się u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
Valencia CF – Real Madryt, przewidywane składy
Valencia: Dimitrievski – Foulquier, Tarrega, Copete, Jose Gaya – Rioja, Pepelu, Ugrinić, Danjuma – Beltran, Duro
Real: Courtois – Valverde, Huijsen, Asencio, Camavinga – Tchouameni, Guler – Mastantuono, Diaz, Rodrygo – Mbappe
Valencia CF – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Valencii
- remisem
- zwycięstwem Realu
0 Votes
Valencia CF – Real Madryt, transmisja meczu
Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Valencią a Realem Madryt w ramach 23. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Mestalla już w najbliższą niedzielę, czyli 8 lutego, o godzinie 21:00.
*Reklama
Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.