Union Berlin – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2026)

Union Berlin - Borussia Dortmund to mecz 19. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie w stolicy Niemiec odbędzie się w sobotę (24 stycznia) o godz. 18:30. Goście nie chcą stracić punktów w napiętym terminarzu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Union – Borussia: typy bukmacherskie

Union Berlin podejmie Borussię Dortmund w spotkaniu 19. kolejki 1. Bundesligi. Zespół ze stolicy Niemiec zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli, natomiast drużyna Niko Kovaca jest wiceliderem rozgrywek. BVB do tej pory poniosło tylko jedną ligową porażkę, jednak trudno dotrzymać kroku rewelacyjnie spisującemu się Bayernowi Monachium, który prowadzi w tabeli i ma już 11 punktów przewagi. B

W Dortmundzie rywalizują na kilku frontach. W Lidze Mistrzów zachowała jeszcze matematyczne szanse na awans do 1/8 finału, co dodatkowo obciąża napięty terminarz zespołu. Union liczy na wykorzystanie intensywnego kalendarza rywali i zdobycie punktów na Stadion An der Alten Forsterei. Na początku stycznia minął rok od momentu, gdy trenerem berlińczyków został Steffen Baumgart, a efekty pracy szkoleniowca urodzonego w Rostocku są coraz wyraźniej widoczne. Mój typ: remis.

Union – Borussia: ostatnie wyniki

Berlińczycy w miniony weekend wywalczyli jeden punkt w wyjazdowym spotkaniu z VfB Stuttgart, remisując (1:1). Bramkę na wagę cennego remisu w końcówce meczu zdobył Koreańczyk Woo-Yeong Jeong. Ekipa Steffena Baumgarta w tym roku zremisowała również z FC Augsburg (1:1) oraz FSV Mainz (2:2). Poprzedni rok Union zakończył natomiast zwycięstwami nad FC Koln (1:0) i RB Lipsk (3:1).

Tymczasem Borussia Dortmund kilka dni temu przegrała w Londynie z Tottenhamem Hotspur (0:2) w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W Bundeslidze natomiast pokonała St. Pauli (3:2) po bramce zdobytej w doliczonym czasie gry. Zespół z Dortmundu wygrał także z Werderem Brema (3:0), zremisował z Eintrachtem Frankfurt (3:3) oraz pokonał Borussię Monchengladbach (2:0).

Union – Borussia: historia

Historia bezpośrednich spotkań Unionu z Borussią Dortmund w ostatnich latach wyraźnie przemawia na korzyść zespołu z Zagłębia Ruhry. W ostatnich pięciu ligowych pojedynkach zespół z zachodnich Niemiec odniósł aż cztery zwycięstwa, w tym dwa bardzo efektowne – (6:0) oraz (3:0) na własnym stadionie. Union potrafił jednak sprawić niespodziankę. W październiku 2024 roku berlińczycy pokonali Borussię (2:1) na Stadion An der Alten Forsterei. W pięciu meczach padło łącznie aż 20 goli. To zapowiada kolejne fantastyczne widowisko w stolicy kraju.

Union – Borussia: kursy bukmacherskie

Faworytami sobotniego meczu rozgrywanego w Berlinie są gracze Borussii Dortmund. Kursy na zwycięstwo BVB oscylują wokół 2.07. Natomiast wygrana Unionu Berlin została wyceniona na poziomie mniej więcej 3.60, a remis 3.45.

Union Berlin Remis Borussia Dortmund 3.60 3.25 2.05 3.60 3.45 2.07 3.60 3.45 2.07 Odds are subject to change. Last updated 22 stycznia 2026 21:33

Union – Borussia: przewidywane składy

Union Berlin: Ronnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Haberer, Khedira, Schafer, Juranović – Burcu, Kemlein – Ilić

Borussia Dortmund: Kobel – Can, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy

Union – Borussia: sonda

Union – Borussia: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Unionem Berlin a Borussią Dortmund w 19. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (24 stycznia) o godzinie 18:30. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

