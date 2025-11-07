Union Berlin – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

11:58, 7. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Union Berlin podejmie Bayern Monachium w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (8 listopada) o godz. 15:30. Bawarczycy wygrali już wszystkie 16 meczów w tym sezonie.

Harry Kane
Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Union – Bayern: typy bukmacherskie

Union Berlin zmierzy się na własnym stadionie ze świetnie dysponowanym Bayernem Monachium w 10. kolejce 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec są w tym sezonie nie do zatrzymania. Wygrali wszystkie 16 dotychczasowych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów podopieczni Vincenta Kompany’ego potwierdzili znakomitą formę, pokonując na wyjeździe PSG na Parc des Princes. W dziewięciu ligowych meczach Bawarczycy zdobyli aż 33 bramki, tracąc zaledwie cztery.

Tymczasem berlińczycy prowadzeni przez Steffena Baumgarta zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli. Co ciekawe, wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo nad Bayernem w historii i liczą, że przed własną publicznością sprawią sensację. Zadanie to jednak zapowiada się niezwykle trudne. Biorąc pod uwagę ofensywną siłę Bayernu oraz ambicję gospodarzy, można spodziewać się otwartego meczu z wieloma sytuacjami bramkowymi. Mój typ: liczba goli – powyżej 3,5.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
2.20
Liczba goli – powyżej 3.5
*Kursy z 07.11.2025 11⁚55 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Union – Bayern: ostatnie wyniki

Piłkarze Unionu w miniony weekend bezbramkowo zremisowali z Freiburgiem. Kilka dni wcześniej stołeczny zespół awansował do 1/8 finału Pucharu Niemiec, pokonując na wyjeździe Arminię Bielefeld (2:1). W ostatnich tygodniach ekipa Steffena Baumgarta przegrała z Werderem Brema (0:1), wygrała z Borussią Mönchengladbach (3:1) oraz uległa Bayerowi Leverkusen (0:2).

Bayern natomiast kontynuuje znakomitą serię zwycięstw. Bawarczycy mają za sobą wymagające starcie w Lidze Mistrzów, w którym pokonali na wyjeździe Paris Saint-Germain (2:1) po dwóch golach Luisa Diaza. Kolumbijczyk nie dokończył jednak meczu, gdyż został ukarany czerwoną kartką. Wcześniej mistrzowie Niemiec wygrali ligowy hit z Bayerem Leverkusen (3:0), rozbili FC Koln w Pucharze Niemiec (4:1), pewnie pokonali Borussię Mönchengladbach (3:0) oraz odprawili Club Brugge (4:0) w Lidze Mistrzów.

Union – Bayern: historia

W marcu tego roku w starciu z Bayernem Monachium piłkarzom Unionu Berlin udało się sprawić niespodziankę i wywalczyć remis (1:1). W Starej Leśniczówce gospodarze wyrównali w 84. minucie po trafieniu Benedikta Hollerbacha. Z kolei na Allianz Arenie Bawarczycy nie pozostawili złudzeń. Bayern pewnie zwyciężył (3:0) a bohaterem meczu został Harry Kane, który ustrzelił dublet. Berlińczycy nie zdołali odnieść zwycięstwa w żadnym z ostatnich 12 meczów z bawarskim gigantem.

Union – Bayern: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu rozgrywanego w Berlinie są piłkarze Bayernu Monachium. W ofercie bukmacherów kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.23. Z kolei zwycięstwo Unionu można obstawić z kursem mniej więcej 11.50.

Union Berlin
Remis
Bayern Monachium
11.5
6.75
1.23
11.0
6.90
1.22
11.0
6.70
1.21
11.5
6.90
1.23
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 07:42.

Union – Bayern: przewidywane składy

Union – Bayern: sonda

Kto wygra mecz w Starej Leśniczówce?

  • Union Berlin
  • Remis
  • Bayern Monachium
  • Union Berlin 100%
  • Remis 0%
  • Bayern Monachium 0%

1+ Votes

Union – Bayern: transmisja meczu

Mecz Union Berlin – Bayern Monachium w 10. kolejce 1. Bundesligi. odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 15:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl.

