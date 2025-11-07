Union Berlin – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Union Berlin podejmie Bayern Monachium w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (8 listopada) o godz. 15:30. Bawarczycy wygrali już wszystkie 16 meczów w tym sezonie.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Union – Bayern: typy bukmacherskie

Union Berlin zmierzy się na własnym stadionie ze świetnie dysponowanym Bayernem Monachium w 10. kolejce 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec są w tym sezonie nie do zatrzymania. Wygrali wszystkie 16 dotychczasowych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów podopieczni Vincenta Kompany’ego potwierdzili znakomitą formę, pokonując na wyjeździe PSG na Parc des Princes. W dziewięciu ligowych meczach Bawarczycy zdobyli aż 33 bramki, tracąc zaledwie cztery.

Tymczasem berlińczycy prowadzeni przez Steffena Baumgarta zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli. Co ciekawe, wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo nad Bayernem w historii i liczą, że przed własną publicznością sprawią sensację. Zadanie to jednak zapowiada się niezwykle trudne. Biorąc pod uwagę ofensywną siłę Bayernu oraz ambicję gospodarzy, można spodziewać się otwartego meczu z wieloma sytuacjami bramkowymi. Mój typ: liczba goli – powyżej 3,5.

Paweł STS 2.20 Liczba goli – powyżej 3.5 Zagraj w STS!

Union – Bayern: ostatnie wyniki

Piłkarze Unionu w miniony weekend bezbramkowo zremisowali z Freiburgiem. Kilka dni wcześniej stołeczny zespół awansował do 1/8 finału Pucharu Niemiec, pokonując na wyjeździe Arminię Bielefeld (2:1). W ostatnich tygodniach ekipa Steffena Baumgarta przegrała z Werderem Brema (0:1), wygrała z Borussią Mönchengladbach (3:1) oraz uległa Bayerowi Leverkusen (0:2).

Bayern natomiast kontynuuje znakomitą serię zwycięstw. Bawarczycy mają za sobą wymagające starcie w Lidze Mistrzów, w którym pokonali na wyjeździe Paris Saint-Germain (2:1) po dwóch golach Luisa Diaza. Kolumbijczyk nie dokończył jednak meczu, gdyż został ukarany czerwoną kartką. Wcześniej mistrzowie Niemiec wygrali ligowy hit z Bayerem Leverkusen (3:0), rozbili FC Koln w Pucharze Niemiec (4:1), pewnie pokonali Borussię Mönchengladbach (3:0) oraz odprawili Club Brugge (4:0) w Lidze Mistrzów.

Union – Bayern: historia

W marcu tego roku w starciu z Bayernem Monachium piłkarzom Unionu Berlin udało się sprawić niespodziankę i wywalczyć remis (1:1). W Starej Leśniczówce gospodarze wyrównali w 84. minucie po trafieniu Benedikta Hollerbacha. Z kolei na Allianz Arenie Bawarczycy nie pozostawili złudzeń. Bayern pewnie zwyciężył (3:0) a bohaterem meczu został Harry Kane, który ustrzelił dublet. Berlińczycy nie zdołali odnieść zwycięstwa w żadnym z ostatnich 12 meczów z bawarskim gigantem.

Union – Bayern: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu rozgrywanego w Berlinie są piłkarze Bayernu Monachium. W ofercie bukmacherów kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.23. Z kolei zwycięstwo Unionu można obstawić z kursem mniej więcej 11.50.

Union – Bayern: przewidywane składy

Union Berlin Steffen Baumgart Bayern Monachium Vincent Kompany Union Berlin Steffen Baumgart 3-1-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Rønnow 5 Doekhi 14 Querfeld 4 Leite 8 Khedira 19 Haberer 6 Kemlein 13 Schafer 39 Köhn 21 Skarke 23 Ilic 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 20 Bischof 3 Kim 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 1 Rønnow 5 Doekhi 14 Querfeld 4 Leite 8 Khedira 19 Haberer 6 Kemlein 13 Schafer 39 Köhn 21 Skarke 23 Ilic 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 20 Bischof 3 Kim 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 3-1-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 7 Oliver Burke 10 Ilyas Ansah 11 Woo-Yeong Jeong 15 Tom Rothe 27 Marin Ljubicic 30 Dmytro Bogdanov 31 Matheo Raab 33 Alex Kral 34 Stanley N’Soki 4 Jonathan Tah 11 Nicolas Jackson 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 40 Jonas Urbig 42 Lennart Karl 44 Josip Stanisic 45 Aleksandar Pavlovic

Union – Bayern: sonda

Kto wygra mecz w Starej Leśniczówce? Union Berlin

Remis

Bayern Monachium Union Berlin 100%

Remis 0%

Bayern Monachium 0% 1+ Votes

Union – Bayern: transmisja meczu

Mecz Union Berlin – Bayern Monachium w 10. kolejce 1. Bundesligi. odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 15:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.