Union Berlin – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Union – Bayern: typy bukmacherskie
Union Berlin zmierzy się na własnym stadionie ze świetnie dysponowanym Bayernem Monachium w 10. kolejce 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec są w tym sezonie nie do zatrzymania. Wygrali wszystkie 16 dotychczasowych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów podopieczni Vincenta Kompany’ego potwierdzili znakomitą formę, pokonując na wyjeździe PSG na Parc des Princes. W dziewięciu ligowych meczach Bawarczycy zdobyli aż 33 bramki, tracąc zaledwie cztery.
Tymczasem berlińczycy prowadzeni przez Steffena Baumgarta zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli. Co ciekawe, wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo nad Bayernem w historii i liczą, że przed własną publicznością sprawią sensację. Zadanie to jednak zapowiada się niezwykle trudne. Biorąc pod uwagę ofensywną siłę Bayernu oraz ambicję gospodarzy, można spodziewać się otwartego meczu z wieloma sytuacjami bramkowymi. Mój typ: liczba goli – powyżej 3,5.
Union – Bayern: ostatnie wyniki
Piłkarze Unionu w miniony weekend bezbramkowo zremisowali z Freiburgiem. Kilka dni wcześniej stołeczny zespół awansował do 1/8 finału Pucharu Niemiec, pokonując na wyjeździe Arminię Bielefeld (2:1). W ostatnich tygodniach ekipa Steffena Baumgarta przegrała z Werderem Brema (0:1), wygrała z Borussią Mönchengladbach (3:1) oraz uległa Bayerowi Leverkusen (0:2).
Bayern natomiast kontynuuje znakomitą serię zwycięstw. Bawarczycy mają za sobą wymagające starcie w Lidze Mistrzów, w którym pokonali na wyjeździe Paris Saint-Germain (2:1) po dwóch golach Luisa Diaza. Kolumbijczyk nie dokończył jednak meczu, gdyż został ukarany czerwoną kartką. Wcześniej mistrzowie Niemiec wygrali ligowy hit z Bayerem Leverkusen (3:0), rozbili FC Koln w Pucharze Niemiec (4:1), pewnie pokonali Borussię Mönchengladbach (3:0) oraz odprawili Club Brugge (4:0) w Lidze Mistrzów.
Union – Bayern: historia
W marcu tego roku w starciu z Bayernem Monachium piłkarzom Unionu Berlin udało się sprawić niespodziankę i wywalczyć remis (1:1). W Starej Leśniczówce gospodarze wyrównali w 84. minucie po trafieniu Benedikta Hollerbacha. Z kolei na Allianz Arenie Bawarczycy nie pozostawili złudzeń. Bayern pewnie zwyciężył (3:0) a bohaterem meczu został Harry Kane, który ustrzelił dublet. Berlińczycy nie zdołali odnieść zwycięstwa w żadnym z ostatnich 12 meczów z bawarskim gigantem.
Union – Bayern: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem meczu rozgrywanego w Berlinie są piłkarze Bayernu Monachium. W ofercie bukmacherów kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.23. Z kolei zwycięstwo Unionu można obstawić z kursem mniej więcej 11.50.
Union – Bayern: przewidywane składy
|7Oliver Burke
|10Ilyas Ansah
|11Woo-Yeong Jeong
|15Tom Rothe
|27Marin Ljubicic
|30Dmytro Bogdanov
|31Matheo Raab
|33Alex Kral
|34Stanley N’Soki
|4Jonathan Tah
|11Nicolas Jackson
|22Raphael Guerreiro
|26Sven Ulreich
|27Konrad Laimer
|40Jonas Urbig
|42Lennart Karl
|44Josip Stanisic
|45Aleksandar Pavlovic
Union – Bayern: sonda
Kto wygra mecz w Starej Leśniczówce?
- Union Berlin 100%
- Remis 0%
- Bayern Monachium 0%
1+ Votes
Union – Bayern: transmisja meczu
Mecz Union Berlin – Bayern Monachium w 10. kolejce 1. Bundesligi. odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 15:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.