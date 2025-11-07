Tottenham Hotspur – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

PressFcosu Na zdjęciu: Palhinha

Tottenham – Manchester United: typy bukmacherskie

W 11. serii gier Premier League zobaczymy dwa spotkania, które można określić mianem hitu kolejki. Pierwsze z nich zaplanowano już na starcie, ponieważ to Tottenham i Manchester United wyjdą w sobotę na boisko jako pierwsi. Spotkanie zaplanowano na Tottenham Hotspur Stadium. W opinii bukmacherskich analityków większe szanse ma zespół gości. Nie wolno jednak zapominać o ich paśmie porażek z tym przeciwnikiem. To czyni mecz Tottenhamu z Manchesterem United zagadką, której rozwikłanie poznamy być może dopiero w samej końcówce spotkania. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Tottenham – Manchester United: ostatnie wyniki

W kalendarzu mamy już listopad, a mimo tego najdłuższa seria zwycięstw, którą miał Tottenham w bieżącym sezonie, liczyła zaledwie dwa mecze. Zespół Thomasa Franka mógł wyrównać tę serię po meczu z Evertonem (3:0), ale jego podopieczni okazali się słabsi od Newcastle United (0:2) i Chelsea (0:1). Poprawa nadeszła w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie londyńczycy rozbili 4:0 Kopenhagę.

Seryjne wygrywanie meczów nie jest również mocną stroną Manchesteru United, który może się jednak szczycić dłuższą passą od swojego najbliższego przeciwnika. Czerwone Diabły pokonały w październiku Sunderland (2:0), Liverpool 2:1) oraz Brighton (4:2). Przeciwko Nottingham Forest Ruben Amorin i spółka musieli zadowolić się punktem po remisie 2:2.

Tottenham – Manchester United: historia

Kibice wspierający Manchester United najchętniej wymazaliby z pamięci cały poprzedni sezon. Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się wówczas do żadnego z europejskich pucharów. Było to spowodowane między innymi katastrofalnym bilansem meczów z Tottenhamem, który wygrał każde z czterech spotkań rozegranych w kampanii 2024/2025. Londyńczycy wyeliminowali Manchester United z Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół z siedzibą na Old Trafford poległ także w finale Ligi Europy, przegranym jedną bramką. Tottenham okazał się także dwukrotnie lepszy na poziomie Premier League.

Tottenham – Manchester United: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru United. Współczynnik na zwycięstwo gości to 2.45, przy kursie rzędu 2.70 na trzy punkty dla Tottenhamu. Jeżeli uważasz, że w Londynie będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie między 3.45-3.50.

Tottenham – Manchester United: kto wygra?

Tottenham – Manchester United: przewidywane składy

Tottenham – Manchester United: przewidywane składy

Tottenham Thomas Frank Manchester United Rúben Amorim Tottenham Thomas Frank 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 4 Kevin Danso 9 Richarlison 11 Mathys Tel 13 Destiny Udogie 22 Brennan Johnson 28 Wilson Odobert 31 Antonin Kinsky 44 Dane Scarlett 1 Altay Bayindir 3 Noussair Mazraoui 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 11 Joshua Zirkzee 13 Patrick Dorgu 25 Manuel Ugarte 26 Ayden Heaven 37 Kobbie Mainoo

Tottenham – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Manchester United odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

