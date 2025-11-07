Tottenham Hotspur – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Tottenham – Manchester United: typy bukmacherskie
W 11. serii gier Premier League zobaczymy dwa spotkania, które można określić mianem hitu kolejki. Pierwsze z nich zaplanowano już na starcie, ponieważ to Tottenham i Manchester United wyjdą w sobotę na boisko jako pierwsi. Spotkanie zaplanowano na Tottenham Hotspur Stadium. W opinii bukmacherskich analityków większe szanse ma zespół gości. Nie wolno jednak zapominać o ich paśmie porażek z tym przeciwnikiem. To czyni mecz Tottenhamu z Manchesterem United zagadką, której rozwikłanie poznamy być może dopiero w samej końcówce spotkania. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Tottenham – Manchester United: ostatnie wyniki
W kalendarzu mamy już listopad, a mimo tego najdłuższa seria zwycięstw, którą miał Tottenham w bieżącym sezonie, liczyła zaledwie dwa mecze. Zespół Thomasa Franka mógł wyrównać tę serię po meczu z Evertonem (3:0), ale jego podopieczni okazali się słabsi od Newcastle United (0:2) i Chelsea (0:1). Poprawa nadeszła w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie londyńczycy rozbili 4:0 Kopenhagę.
Seryjne wygrywanie meczów nie jest również mocną stroną Manchesteru United, który może się jednak szczycić dłuższą passą od swojego najbliższego przeciwnika. Czerwone Diabły pokonały w październiku Sunderland (2:0), Liverpool 2:1) oraz Brighton (4:2). Przeciwko Nottingham Forest Ruben Amorin i spółka musieli zadowolić się punktem po remisie 2:2.
Tottenham – Manchester United: historia
Kibice wspierający Manchester United najchętniej wymazaliby z pamięci cały poprzedni sezon. Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się wówczas do żadnego z europejskich pucharów. Było to spowodowane między innymi katastrofalnym bilansem meczów z Tottenhamem, który wygrał każde z czterech spotkań rozegranych w kampanii 2024/2025. Londyńczycy wyeliminowali Manchester United z Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół z siedzibą na Old Trafford poległ także w finale Ligi Europy, przegranym jedną bramką. Tottenham okazał się także dwukrotnie lepszy na poziomie Premier League.
Tottenham – Manchester United: kursy bukmacherskie
W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru United. Współczynnik na zwycięstwo gości to 2.45, przy kursie rzędu 2.70 na trzy punkty dla Tottenhamu. Jeżeli uważasz, że w Londynie będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie między 3.45-3.50.
Tottenham – Manchester United: kto wygra?
Tottenham – Manchester United: przewidywane składy
|4Kevin Danso
|9Richarlison
|11Mathys Tel
|13Destiny Udogie
|22Brennan Johnson
|28Wilson Odobert
|31Antonin Kinsky
|44Dane Scarlett
|1Altay Bayindir
|3Noussair Mazraoui
|5Harry Maguire
|7Mason Mount
|11Joshua Zirkzee
|13Patrick Dorgu
|25Manuel Ugarte
|26Ayden Heaven
|37Kobbie Mainoo
Tottenham – Manchester United: transmisja meczu
Mecz Tottenham – Manchester United odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
