Tottenham Hotspur – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

12:44, 7. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham - Manchester United: typy i kursy na mecz otwierający zmagania w 11. kolejce Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Palhinha
PressFcosu Na zdjęciu: Palhinha

Tottenham – Manchester United: typy bukmacherskie

W 11. serii gier Premier League zobaczymy dwa spotkania, które można określić mianem hitu kolejki. Pierwsze z nich zaplanowano już na starcie, ponieważ to Tottenham i Manchester United wyjdą w sobotę na boisko jako pierwsi. Spotkanie zaplanowano na Tottenham Hotspur Stadium. W opinii bukmacherskich analityków większe szanse ma zespół gości. Nie wolno jednak zapominać o ich paśmie porażek z tym przeciwnikiem. To czyni mecz Tottenhamu z Manchesterem United zagadką, której rozwikłanie poznamy być może dopiero w samej końcówce spotkania. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,58
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 06.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Tottenham – Manchester United: ostatnie wyniki

W kalendarzu mamy już listopad, a mimo tego najdłuższa seria zwycięstw, którą miał Tottenham w bieżącym sezonie, liczyła zaledwie dwa mecze. Zespół Thomasa Franka mógł wyrównać tę serię po meczu z Evertonem (3:0), ale jego podopieczni okazali się słabsi od Newcastle United (0:2) i Chelsea (0:1). Poprawa nadeszła w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie londyńczycy rozbili 4:0 Kopenhagę.

Seryjne wygrywanie meczów nie jest również mocną stroną Manchesteru United, który może się jednak szczycić dłuższą passą od swojego najbliższego przeciwnika. Czerwone Diabły pokonały w październiku Sunderland (2:0), Liverpool 2:1) oraz Brighton (4:2). Przeciwko Nottingham Forest Ruben Amorin i spółka musieli zadowolić się punktem po remisie 2:2.

Tottenham – Manchester United: historia

Kibice wspierający Manchester United najchętniej wymazaliby z pamięci cały poprzedni sezon. Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się wówczas do żadnego z europejskich pucharów. Było to spowodowane między innymi katastrofalnym bilansem meczów z Tottenhamem, który wygrał każde z czterech spotkań rozegranych w kampanii 2024/2025. Londyńczycy wyeliminowali Manchester United z Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół z siedzibą na Old Trafford poległ także w finale Ligi Europy, przegranym jedną bramką. Tottenham okazał się także dwukrotnie lepszy na poziomie Premier League.

Tottenham – Manchester United: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru United. Współczynnik na zwycięstwo gości to 2.45, przy kursie rzędu 2.70 na trzy punkty dla Tottenhamu. Jeżeli uważasz, że w Londynie będzie miał miejsce remis, zdarzenie to możesz zagrać po kursie między 3.45-3.50.

Tottenham
Remis
Manchester United
2.65
3.45
2.50
2.67
3.45
2.57
2.61
3.60
2.53
2.60
3.47
2.40
2.67
3.60
2.57
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 15:13.

Tottenham – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United
  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United

0 Votes

Tottenham – Manchester United: przewidywane składy

Tottenham – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Manchester United odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

