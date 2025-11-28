Tottenham Hotspur – Fulham FC: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Tottenham – Fulham: typy bukmacherskie
Ostatnim sobotnim meczem w 13. serii gier Premier League będzie konfrontacja Tottenham – Fulham, która odbędzie się na Tottenham Hotspur Stadium. Faworytem pozostają gospodarze, aczkolwiek ich ostatnia dyspozycja otwiera ścieżkę do niespodziewanego rozstrzygnięcia. Szczególnie, że przyjezdni wiedzą jak radzić sobie z tym przeciwnikiem. Jak zakończy się to spotkanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Tottenham – Fulham: ostatnie wyniki
Od początku listopada terminarz nie jest sprzymierzeńcem Tottenhamu. Spurs rozegrali pięć meczów, ale odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Tym wyjątkiem był przekonujący triumf 4:0 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów. W pozostałych potyczkach Thomas Frank i spółka musieli uznać wyższość: Chelsea, Arsenalu i PSG. Remisem zakończył się zaś pojedynek z Manchesterem United.
- Sprawdź: tabela Premier League
Zawodnicy Fulham mogą czuć się zagrożeni spadkiem z Premier League w sezonie 2025/2026. Rywalizacja o utrzymanie pozostaje zacięta, a różnice punktowe nie są znaczące. Podopiecznych Marco Silvy od strefy spadkowej dzieli dystans jednego zwycięstwa. Fulham oddaliło się trochę od dołu tabeli dzięki niedawnemu triumfowi 1:0 przed własną publicznością z Sunderlandem.
Tottenham – Fulham: historia
Piłkarze Tottenhamu powszechnie uchodzą za znacznie lepszą drużynę od Fulham. Mimo tego na poziomie Premier League nie są w stanie jej pokonać od października 2023 roku. W trzech ostatnich konfrontacjach aż dwukrotnie lepsze okazało się Fulham, które na własnym obiekcie nie dało sobie nawet strzelić gola.
Tottenham – Fulham: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Tottenham powinien sobie poradzić w konfrontacji z udziałem londyńskich drużyn. Współczynnik na sukces Spurs to 2.15, przy kursie 3.30 na trzy punkty dla Fulham. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi 3.25.
Tottenham – Fulham: kto wygra?
Tottenham – Fulham: przewidywane składy
|11Mathys Tel
|14Archie Gray
|15Lucas Bergvall
|22Brennan Johnson
|24Djed Spence
|31Antonin Kinsky
|30Rodrigo Bentancur
|9Richarlison
|6Harrison Reed
|10Tom Cairney
|11Adama Traore
|15Jorge Cuenca
|18Jonah Kusi-Asare
|21Timothy Castagne
|23Benjamin Lecomte
|20Sasa Lukić
|32Emile Smith Rowe
Tottenham – Fulham: transmisja meczu
Mecz Tottenham – Fulham odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
