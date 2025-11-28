Tottenham Hotspur – Fulham FC: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

20:47, 28. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham Hotspur - Fulham FC: typy i kursy na mecz 13. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Xavi Simons
PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

Tottenham – Fulham: typy bukmacherskie

Ostatnim sobotnim meczem w 13. serii gier Premier League będzie konfrontacja Tottenham Fulham, która odbędzie się na Tottenham Hotspur Stadium. Faworytem pozostają gospodarze, aczkolwiek ich ostatnia dyspozycja otwiera ścieżkę do niespodziewanego rozstrzygnięcia. Szczególnie, że przyjezdni wiedzą jak radzić sobie z tym przeciwnikiem. Jak zakończy się to spotkanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,70
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 27.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Tottenham – Fulham: ostatnie wyniki

Od początku listopada terminarz nie jest sprzymierzeńcem Tottenhamu. Spurs rozegrali pięć meczów, ale odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Tym wyjątkiem był przekonujący triumf 4:0 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów. W pozostałych potyczkach Thomas Frank i spółka musieli uznać wyższość: Chelsea, Arsenalu i PSG. Remisem zakończył się zaś pojedynek z Manchesterem United.

Zawodnicy Fulham mogą czuć się zagrożeni spadkiem z Premier League w sezonie 2025/2026. Rywalizacja o utrzymanie pozostaje zacięta, a różnice punktowe nie są znaczące. Podopiecznych Marco Silvy od strefy spadkowej dzieli dystans jednego zwycięstwa. Fulham oddaliło się trochę od dołu tabeli dzięki niedawnemu triumfowi 1:0 przed własną publicznością z Sunderlandem.

Tottenham – Fulham: historia

Piłkarze Tottenhamu powszechnie uchodzą za znacznie lepszą drużynę od Fulham. Mimo tego na poziomie Premier League nie są w stanie jej pokonać od października 2023 roku. W trzech ostatnich konfrontacjach aż dwukrotnie lepsze okazało się Fulham, które na własnym obiekcie nie dało sobie nawet strzelić gola.

Tottenham – Fulham: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Tottenham powinien sobie poradzić w konfrontacji z udziałem londyńskich drużyn. Współczynnik na sukces Spurs to 2.15, przy kursie 3.30 na trzy punkty dla Fulham. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi 3.25.

Tottenham
Remis
Fulham
2.25
3.25
3.25
2.25
3.25
3.35
2.19
3.30
3.20
2.12
3.25
3.20
2.25
3.30
3.35
Odds are subject to change. Last updated 28 listopada 2025 17:36

Tottenham – Fulham: przewidywane składy

Tottenham – Fulham: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Fulham odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

