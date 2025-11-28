Tottenham Hotspur – Fulham FC: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

Tottenham – Fulham: typy bukmacherskie

Ostatnim sobotnim meczem w 13. serii gier Premier League będzie konfrontacja Tottenham – Fulham, która odbędzie się na Tottenham Hotspur Stadium. Faworytem pozostają gospodarze, aczkolwiek ich ostatnia dyspozycja otwiera ścieżkę do niespodziewanego rozstrzygnięcia. Szczególnie, że przyjezdni wiedzą jak radzić sobie z tym przeciwnikiem. Jak zakończy się to spotkanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Tottenham – Fulham: ostatnie wyniki

Od początku listopada terminarz nie jest sprzymierzeńcem Tottenhamu. Spurs rozegrali pięć meczów, ale odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Tym wyjątkiem był przekonujący triumf 4:0 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów. W pozostałych potyczkach Thomas Frank i spółka musieli uznać wyższość: Chelsea, Arsenalu i PSG. Remisem zakończył się zaś pojedynek z Manchesterem United.

Zawodnicy Fulham mogą czuć się zagrożeni spadkiem z Premier League w sezonie 2025/2026. Rywalizacja o utrzymanie pozostaje zacięta, a różnice punktowe nie są znaczące. Podopiecznych Marco Silvy od strefy spadkowej dzieli dystans jednego zwycięstwa. Fulham oddaliło się trochę od dołu tabeli dzięki niedawnemu triumfowi 1:0 przed własną publicznością z Sunderlandem.

Tottenham – Fulham: historia

Piłkarze Tottenhamu powszechnie uchodzą za znacznie lepszą drużynę od Fulham. Mimo tego na poziomie Premier League nie są w stanie jej pokonać od października 2023 roku. W trzech ostatnich konfrontacjach aż dwukrotnie lepsze okazało się Fulham, które na własnym obiekcie nie dało sobie nawet strzelić gola.

Tottenham – Fulham: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Tottenham powinien sobie poradzić w konfrontacji z udziałem londyńskich drużyn. Współczynnik na sukces Spurs to 2.15, przy kursie 3.30 na trzy punkty dla Fulham. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi 3.25.

Tottenham – Fulham: kto wygra?

Tottenham – Fulham: przewidywane składy

Tottenham Thomas Frank Fulham Marco Silva Tottenham Thomas Frank 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Vicario 23 Porro 37 Ven 4 Danso 13 Udogie 6 Palhinha 29 Sarr 20 Kudus 7 Simons 28 Odobert 39 Muani 7 Jimenez 22 Macedo 24 King 8 Wilson 16 Berge 17 Iwobi 30 Sessegnon 3 Bassey 5 Andersen 2 Tete 1 Leno 1 Vicario 23 Porro 37 Ven 4 Danso 13 Udogie 6 Palhinha 29 Sarr 20 Kudus 7 Simons 28 Odobert 39 Muani 7 Jimenez 22 Macedo 24 King 8 Wilson 16 Berge 17 Iwobi 30 Sessegnon 3 Bassey 5 Andersen 2 Tete 1 Leno 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi 11 Mathys Tel 14 Archie Gray 15 Lucas Bergvall 22 Brennan Johnson 24 Djed Spence 31 Antonin Kinsky 30 Rodrigo Bentancur 9 Richarlison 6 Harrison Reed 10 Tom Cairney 11 Adama Traore 15 Jorge Cuenca 18 Jonah Kusi-Asare 21 Timothy Castagne 23 Benjamin Lecomte 20 Sasa Lukić 32 Emile Smith Rowe

Tottenham – Fulham: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Fulham odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

