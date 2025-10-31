Tottenham Hotspur – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Tottenham – Chelsea: typy bukmacherskie
W 10. kolejce Premier League najciekawiej powinno być w Londynie, a konkretnie na Tottenham Hotspur Stadium. To tam dojdzie do derbowej rywalizacji z udziałem dwóch wielkich angielskich marek. Tottenham podejmie u siebie Chelsea, a stawką będą ligowe punkty, które mogą nieco zmienić układ tabeli. Zwycięstwo pozwoliłoby przyjezdnym zrównać się punktami z rywalem. Gospodarzem z kolei mogliby przybliżyć się do lidera tabeli. Jak zakończy się ten mecz? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Tottenham – Chelsea: ostatnie wyniki
Na dystansie ostatnich meczów u Tottenhamu widać wahania formy. Zespół zmagał się z problemami zdrowotnymi, które odbiły się na wynikach. Koguty pożegnały się z Pucharem Ligi Angielskiej na etapie 1/8 finału, przegrywając 0:2 z Newcastle United. Porażką zakończyło się też starcie z Aston Villą (1:2). W międzyczasie Tottenham poradził sobie jednak z Evertonem na jego obiekcie (3:0).
- Sprawdź: tabela Premier League
Znacznie stabilniej prezentują się wyniki osiągane przez Chelsea. The Blues zameldowali się w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej po wyeliminowaniu Wolverhampton Wanderers (4:3). Enzo Maresca i spółka rozbili też 5:1 Ajax Amsterdam w Lidze Mistrzów. Wpadka zdarzyła się natomiast w minionej kolejce Premier League z Sunderlandem (1:2).
Tottenham – Chelsea: historia
Piłkarze Chelsea prawdopodobnie cieszą się z powodu nadchodzących derbów Londynu z Tottenhamem. Popularni The Blues mają w ostatnich latach mocno korzystny bilans z tym przeciwnikiem. Chelsea okazała się lepsza w każdym z czterech ostatnich meczów bezpośrednich. Na terenie rywala potrafiła wygrać 4:1 i 4:3. Tottenham na zwycięstwo w tej rywalizacji czeka od lutego 2023 roku i wygranej 2:0.
Tottenham – Chelsea: kursy bukmacherskie
Kursy opracowane przez bukmacherskich analityków sugerują, że żadne rozstrzygnięcie w sobotnim hicie nie powinno być traktowane jak niespodzianka. Tottenham i Chelsea prezentują bowiem zbliżony poziom sportowy. Za nieznacznego faworyta uznaje się zespół Enzo Mareski Stąd współczynnik 2.50 na sukces Chelsea, przy kursie 2.70 na wygraną Tottenhamu Thomasa Franka. Zdarzenie zakładające remis możesz zagrać po kursie 3.40.
Tottenham – Chelsea: kto wygra?
Tottenham – Chelsea: przewidywane składy
Tottenham – Chelsea: transmisja meczu
Mecz Tottenham – Chelsea odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
