Tottenham Hotspur – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mohammed Kudus

Tottenham – Chelsea: typy bukmacherskie

W 10. kolejce Premier League najciekawiej powinno być w Londynie, a konkretnie na Tottenham Hotspur Stadium. To tam dojdzie do derbowej rywalizacji z udziałem dwóch wielkich angielskich marek. Tottenham podejmie u siebie Chelsea, a stawką będą ligowe punkty, które mogą nieco zmienić układ tabeli. Zwycięstwo pozwoliłoby przyjezdnym zrównać się punktami z rywalem. Gospodarzem z kolei mogliby przybliżyć się do lidera tabeli. Jak zakończy się ten mecz? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar STS 1,60 Obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tottenham – Chelsea: ostatnie wyniki

Na dystansie ostatnich meczów u Tottenhamu widać wahania formy. Zespół zmagał się z problemami zdrowotnymi, które odbiły się na wynikach. Koguty pożegnały się z Pucharem Ligi Angielskiej na etapie 1/8 finału, przegrywając 0:2 z Newcastle United. Porażką zakończyło się też starcie z Aston Villą (1:2). W międzyczasie Tottenham poradził sobie jednak z Evertonem na jego obiekcie (3:0).

Znacznie stabilniej prezentują się wyniki osiągane przez Chelsea. The Blues zameldowali się w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej po wyeliminowaniu Wolverhampton Wanderers (4:3). Enzo Maresca i spółka rozbili też 5:1 Ajax Amsterdam w Lidze Mistrzów. Wpadka zdarzyła się natomiast w minionej kolejce Premier League z Sunderlandem (1:2).

Tottenham – Chelsea: historia

Piłkarze Chelsea prawdopodobnie cieszą się z powodu nadchodzących derbów Londynu z Tottenhamem. Popularni The Blues mają w ostatnich latach mocno korzystny bilans z tym przeciwnikiem. Chelsea okazała się lepsza w każdym z czterech ostatnich meczów bezpośrednich. Na terenie rywala potrafiła wygrać 4:1 i 4:3. Tottenham na zwycięstwo w tej rywalizacji czeka od lutego 2023 roku i wygranej 2:0.

Tottenham – Chelsea: kursy bukmacherskie

Kursy opracowane przez bukmacherskich analityków sugerują, że żadne rozstrzygnięcie w sobotnim hicie nie powinno być traktowane jak niespodzianka. Tottenham i Chelsea prezentują bowiem zbliżony poziom sportowy. Za nieznacznego faworyta uznaje się zespół Enzo Mareski Stąd współczynnik 2.50 na sukces Chelsea, przy kursie 2.70 na wygraną Tottenhamu Thomasa Franka. Zdarzenie zakładające remis możesz zagrać po kursie 3.40.

Tottenham – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Tottenham – Chelsea: przewidywane składy

Tottenham Thomas Frank Chelsea Enzo Maresca Tottenham Thomas Frank 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Vicario 23 Porro 4 Danso 37 Ven 24 Spence 6 Palhinha 30 Bentancur 20 Kudus 7 Simons 22 Johnson 39 Muani 38 Guiu 49 Garnacho 20 Pedro 7 Neto 8 Fernandez 25 Caicedo 3 Cucurella 34 Acheampong 23 Chalobah 24 James 1 Sanchez 1 Vicario 23 Porro 4 Danso 37 Ven 24 Spence 6 Palhinha 30 Bentancur 20 Kudus 7 Simons 22 Johnson 39 Muani 38 Guiu 49 Garnacho 20 Pedro 7 Neto 8 Fernandez 25 Caicedo 3 Cucurella 34 Acheampong 23 Chalobah 24 James 1 Sanchez 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 9 Richarlison 11 Mathys Tel 15 Lucas Bergvall 28 Wilson Odobert 29 Pape Sarr 31 Antonin Kinsky 44 Dane Scarlett 67 Junai Byfield 4 Tosin Adarabioyo 11 Jamie Bynoe-Gittens 12 Filip Jörgensen 17 Andrey Santos 21 Jorrel Hato 29 Wesley Fofana 32 Tyrique George 41 Estevao 45 Romeo Lavia

Tottenham – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Chelsea odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.