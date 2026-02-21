Tottenham Hotspur – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham – Arsenal: typy bukmacherskie

W 27. kolejce Premier League najciekawiej zapowiada się rywalizacja na Tottenham Hotspur Stadium. To tam odbędą się derby północnego Londynu. Tottenham czeka w nich na domowe zwycięstwo od czterech lat. O przerwanie tej serii może być niezwykle trudno, ponieważ Arsenal to lider tabeli, który prezentuje się znacznie lepiej od swojego lokalnego przeciwnika. Mój typ: obie drużyny strzelą

Tottenham – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Tottenhamu w miniony weekend podejmowali u siebie Newcastle United. Kibice w Londynie ponownie opuszczali obiekt ze spuszczonymi głowami, ponieważ Spurs przegrali to spotkanie 1:2. Tym samym wygrali oni zaledwie jedno z dziesięciu ostatnich spotkań ligowych. Pokonać udało im się jedynie Crystal Palace (1:0).

W analogicznym okresie drugim najlepiej punktującym zespołem w Premier League jest Arsenal. Kanonierzy nie prezentują jednak formy, do której przyzwyczaili nas w bieżącym sezonie. Gracze Mikela Artety stracili punkty w aż trzech z pięciu poprzednich potyczek. Niedawno Arsenal tylko zremisował z ostatnim w tabeli Wolverhampton Wanderers (2:2).

Tottenham – Arsenal: historia

Pierwsze w tym sezonie derby północnego Londynu uwidoczniły różnicę jakości w obu drużynach. Tottenham pierwszą bramkę na Emirates Stadium zdobył dopiero na 1:3. Na odrobienie straty było już za późno, a Arsenal wygrał ostatecznie 4:1.

Tottenham – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.58, przy współczynniku rzędu 5.60 na sukces Tottenhamu. Remis wyceniono kursem między 3.85 a 3.98.

Tottenham – Arsenal: kto wygra?

Tottenham – Arsenal: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Gallagher, Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Solanke, Simons

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Tottenham – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Arsenal odbędzie się w niedzielę (22 lutego) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

