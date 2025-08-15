Tottenham Hotspur – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

Tottenham Hotspur - Burnley: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 16:00.

Tottenham – Burnley, typy bukmacherskie

Już w najbliższy weekend zostanie rozegrana pierwsza kolejka sezonu 2025/26 rozgrywek Premier League. W sobotnie popołudnie obejrzymy w akcji Tottenham Hotspur. Tego dnia podopieczni Thomasa Franka zmierzą się przed własną publicznością z Burnley. Koguty mają sporo do udowodnienia, ponieważ w środku tygodnia na własne życzenie przegrali mecz o Superpuchar Europy. Podopieczni Scotta Parkera są beniaminkiem i będą wielką niewiadomą na początku rozgrywek. Nadchodzące starcie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w sobotni starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Tottenham – Burnley, ostatnie wyniki

Tottenham Hotspur w minioną środę przegrał po rzutach karnych mecz z Paris Saint-Germain o Superpuchar Europy. Ostatnie cztery mecze sparingowe Kogutów kończyły się jednym zwycięstwem (1:0 z Arsenalem), dwoma remisami (0:0 z Luton Town oraz 1:1 Newcastle United), a także jedną porażką (0:4 z Bayernem Monachium).

Burnley natomiast ma za sobą niezwykle intensywny okres przygotowawczy. Beniaminek Premier League w pięciu ostatnich meczach sparingowych odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Huddersfield), zaliczył jeden remis (2:2 ze Shrewsbury), a także ponieśli aż trzy porażki (2:3 z Warrington Rylands, 0:1 ze Stoke oraz 0:1 z Lazio).

Tottenham – Burnley, historia

Ostatnie spotkania między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2023/24. Wówczas zobaczyliśmy aż trzy starcia. Wszystkie mecze kończyły się zwycięstwami Tottenhamu Hotspur. W rozgrywkach Premier League padały wyniki 5:2 oraz 2:1. W Pucharze Anglii natomiast Koguty wygrały rezultatem 1:0.

Tottenham – Burnley, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Kogutów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 7.90.

Tottenham – Burnley, transmisja meczu

