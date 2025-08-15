Tottenham Hotspur – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

Tottenham Hotspur - Burnley: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 16:00.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Micky van de Ven

Tottenham – Burnley, typy bukmacherskie

Już w najbliższy weekend zostanie rozegrana pierwsza kolejka sezonu 2025/26 rozgrywek Premier League. W sobotnie popołudnie obejrzymy w akcji Tottenham Hotspur. Tego dnia podopieczni Thomasa Franka zmierzą się przed własną publicznością z Burnley. Koguty mają sporo do udowodnienia, ponieważ w środku tygodnia na własne życzenie przegrali mecz o Superpuchar Europy. Podopieczni Scotta Parkera są beniaminkiem i będą wielką niewiadomą na początku rozgrywek. Nadchodzące starcie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w sobotni starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Fortuna 1.80 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Tottenham – Burnley, ostatnie wyniki

Tottenham Hotspur w minioną środę przegrał po rzutach karnych mecz z Paris Saint-Germain o Superpuchar Europy. Ostatnie cztery mecze sparingowe Kogutów kończyły się jednym zwycięstwem (1:0 z Arsenalem), dwoma remisami (0:0 z Luton Town oraz 1:1 Newcastle United), a także jedną porażką (0:4 z Bayernem Monachium).

Burnley natomiast ma za sobą niezwykle intensywny okres przygotowawczy. Beniaminek Premier League w pięciu ostatnich meczach sparingowych odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Huddersfield), zaliczył jeden remis (2:2 ze Shrewsbury), a także ponieśli aż trzy porażki (2:3 z Warrington Rylands, 0:1 ze Stoke oraz 0:1 z Lazio).

Tottenham – Burnley, historia

Ostatnie spotkania między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2023/24. Wówczas zobaczyliśmy aż trzy starcia. Wszystkie mecze kończyły się zwycięstwami Tottenhamu Hotspur. W rozgrywkach Premier League padały wyniki 5:2 oraz 2:1. W Pucharze Anglii natomiast Koguty wygrały rezultatem 1:0.

Tottenham – Burnley, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Kogutów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 7.90.

Tottenham Burnley 1.36 5.20 7.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2025 09:05 .

Tottenham – Burnley, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Tottenhamu

remisem

wygraną Burnley wygraną Tottenhamu

remisem

wygraną Burnley 0 Votes

Tottenham – Burnley, przewidywane składy

Tottenham Thomas Frank Burnley Scott Parker Tottenham Thomas Frank 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Vicario 23 Porro 17 Romero 37 Ven 24 Spence 6 Palhinha 30 Bentancur 22 Johnson 29 Sarr 20 Kudus 9 Richarlison 9 Foster 11 Anthony 28 Mejbri 10 Edwards 24 Cullen 29 Laurent 3 Hartman 18 Ekdal 5 Esteve 2 Walker 1 Dubravka 1 Vicario 23 Porro 17 Romero 37 Ven 24 Spence 6 Palhinha 30 Bentancur 22 Johnson 29 Sarr 20 Kudus 9 Richarlison 9 Foster 11 Anthony 28 Mejbri 10 Edwards 24 Cullen 29 Laurent 3 Hartman 18 Ekdal 5 Esteve 2 Walker 1 Dubravka 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Burnley Scott Parker Rezerwowi 4 Kevin Danso 8 Yves Bissouma 11 Mathys Tel 14 Archie Gray 15 Lucas Bergvall 28 Wilson Odobert 31 Antonin Kinsky 33 Ben Davies 59 Dante Cassanova 4 Joe Worrall 6 Axel Tuanzebe 7 Jacob Bruun Larsen 26 Benson Manuel 13 Max Weiß 17 Loum Tchaouna 21 Aaron Ramsey 22 Oliver Sonne 30 Luca Koleosho

Tottenham – Burnley, transmisja meczu

