Tottenham Hotspur – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

Już w najbliższy weekend zostanie rozegrana pierwsza kolejka sezonu 2025/26 rozgrywek Premier League. W sobotnie popołudnie obejrzymy w akcji Tottenham Hotspur. Tego dnia podopieczni Thomasa Franka zmierzą się przed własną publicznością z Burnley. Koguty mają sporo do udowodnienia, ponieważ w środku tygodnia na własne życzenie przegrali mecz o Superpuchar Europy. Podopieczni Scotta Parkera są beniaminkiem i będą wielką niewiadomą na początku rozgrywek. Nadchodzące starcie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w sobotni starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Tottenham – Burnley, ostatnie wyniki
Tottenham Hotspur w minioną środę przegrał po rzutach karnych mecz z Paris Saint-Germain o Superpuchar Europy. Ostatnie cztery mecze sparingowe Kogutów kończyły się jednym zwycięstwem (1:0 z Arsenalem), dwoma remisami (0:0 z Luton Town oraz 1:1 Newcastle United), a także jedną porażką (0:4 z Bayernem Monachium).
Burnley natomiast ma za sobą niezwykle intensywny okres przygotowawczy. Beniaminek Premier League w pięciu ostatnich meczach sparingowych odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Huddersfield), zaliczył jeden remis (2:2 ze Shrewsbury), a także ponieśli aż trzy porażki (2:3 z Warrington Rylands, 0:1 ze Stoke oraz 0:1 z Lazio).
Tottenham – Burnley, historia
Ostatnie spotkania między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2023/24. Wówczas zobaczyliśmy aż trzy starcia. Wszystkie mecze kończyły się zwycięstwami Tottenhamu Hotspur. W rozgrywkach Premier League padały wyniki 5:2 oraz 2:1. W Pucharze Anglii natomiast Koguty wygrały rezultatem 1:0.
Tottenham – Burnley, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Kogutów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 7.90.
Tottenham – Burnley, kto wygra?
Tottenham – Burnley, przewidywane składy
Tottenham – Burnley, transmisja meczu
