Tottenham Hotspur – Brentford FC, typy na mecz i przewidywania

Tottenham Hotspur do swojego najbliższego starcia podejdzie, mogąc pochwalić się czterema zwycięstwami w sześciu ostatnich meczach. Stołeczna drużyna podejdzie do potyczki z Brenford po przegranej z Manchesterem City w Pucharze Anglii. Z kolei zespół z Gtech Community Stadium ostatnio wygrał z Nottingham Forrest. Wcześniej jednak Brentford notowało serię siedmiu spotkań bez wygranej. To może przemawiać za triumfem The Spurs. Typ: wygrana Tottenhamu.

Tottenham Hotspur – Brentford FC, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach Tottenhamu nie będą mogli zagrać: Giovani Lo Celso, Manor Salomon, Alejo Veliz czy Ryan Sessegnon. Z kolei w szeregach gości zabraknie: Rico Henry’ego, Bryana Mbeumo, Aarona Hickeya czy Kevina Schade.

Tottenham Hotspur – Brentford FC, ostatnie wyniki

Drużyna Angelosa Posteceglou w czterech ostatnich meczach wygrała dwukrotnie, raz zremisowała i w jednym spotkaniu przegrała. Tottenham ostatnio uległ Man City (0:1), a wcześniej zremisował z Manchesterem United (2:2).

Ekipa Thomasa Franka podejdzie do środowego starcia po wygranej nad Nottingham Forrest (3:2). Brenford we wcześniejszych spotkaniach siedmiu spotkaniach przegrał sześć razy i w jednym starciu zremisował. Z placu gry na tarczy schodził między innymi po meczach z Crystal Palace (1:3) czy Wolverhampton (2:3).

Tottenham Hotspur – Brentford FC, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tej kampanii. W meczu z sierpnia minionego roku miał miejsce remis (2:2). Wcześniej na Tottenham Hotspu Stadium górą było z kolei Brentford (3:1).

Tottenham Hotspur – Brentford FC, kursy

Tottenham Hotspur – Brentford FC, przewidywane składy

Środowa rywalizacja może być bezpośrednim starciem Richarlisona z Nealem Maupayem. W wyjściowym składzie Tottenhamu można się też spodziewać takich graczy jak Dejan Kulusevski czy James Maddison.

Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 5 Pierre Emil Højbjerg 6 Radu Dragusin 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 16 Timo Werner 20 Fraser Forster 40 Brandon Austin 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington 10 Joshua Da Silva 12 Sergio Reguilón 13 Zanka 20 Kristoffer Ajer 21 Thomas Strakosha 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 33 Yegor Yarmolyuk 37 Michael Olakigbe Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 5 Pierre Emil Højbjerg 6 Radu Dragusin 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 16 Timo Werner 20 Fraser Forster 40 Brandon Austin 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington 10 Joshua Da Silva 12 Sergio Reguilón 13 Zanka 20 Kristoffer Ajer 21 Thomas Strakosha 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 33 Yegor Yarmolyuk 37 Michael Olakigbe

Tottenham Hotspur – Brentford FC, transmisja meczu

Środowy mecz nie będzie emitowany w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć tylko w internecie, dzięki usłudze Viaplay. Jednocześnie można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV. Mecz zacznie się o 20:30.

