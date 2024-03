Termalica Nieciecza - Resovia Rzeszów: typy i kursy na mecz 24. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia. Początek rywalizacji już w sobotę (16 marca) o godzinie 12:30.

PressFocus Na zdjęciu: Adam Radwański

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2024 18:51 .

Termalica – Resovia, typy bukmacherskie

Już w sobotę popołudnie dojdzie do ciekawego starcia drużyn z dolnej części tabeli Fortuna 1 Ligi. Termalica Nieciecza przed własną publicznością podejmie Resovię Rzeszów. Faworytem tej rywalizacji jest zespół gospodarzy, który na przestrzeni całego sezonu lepiej spisuje się niż drużyna z Podkarpacia. Ja spodziewam się jednak wyrównanej rywalizacji, w której nie padnie dużo goli. Uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Termalica – Resovia, ostatnie wyniki

Termalica Nieciecza ostatnio jest w bardzo słabej formie, przez co pracę stracił Mariusz Lewandowski. Bruk-Bet w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczył trzy remisy (1:1 ze Stalą Rzeszów, 1:1 z Chrobrym Głogów i 2:2 z Wisłą Płock), a także poniósł dwie porażki (0:1 z Motorem Lublin oraz 0:2 ze Zniczem Pruszków).

Resovia Rzeszów natomiast też nie może pochwalić się dobrą formą. Drużyna z Podkarpacia w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła jedno zwycięstwo (1:0 z Zagłębiem Sosnowiec), zaliczyła dwa remisy (2:2 z Wisłą Płock i 2:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała), a także poniosła dwie porażki (0:4 z Lechią Gdańsk oraz 0:2 z GKS-em Katowice).

Termalica – Resovia, historia

W tym sezonie drużyny stanęły naprzeciwko siebie na początku września. Wówczas na obiekcie w Rzeszowie zwycięstwo odniosła Termalica, która pokonała Resovię aż 4:0.

Termalica – Resovia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest drużyna Termaliki. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo zespołu z Niecieczy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.54 – 1.58. Natomiast na wygraną Resovii Rzeszów sięgają nawet 5.25. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. W przypadku, jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera Fortuna, to przy rejestracji możesz wykorzystać nasz kod promocyjny GOAL. Z naszym kodem możesz liczyć na bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 300 zł oraz freebety o wartości 35 zł.

Termalica – Resovia, kto wygra?

Termalica – Resovia, przewidywane składy

Termalica Nieciecza: Topór – Wolski, Hilbrycht, Putivtsev, Nowakowski – Biedrzycki, Dombrovskyi – Radwański, Jakubik, Zaviskyi – Wróbel

Resovia Rzeszów: Pindroch – Tomal, Osyra, Adamski – Mikulec, Kanach, Ciepiela, Lempereur – Łyszczarz, Urynowicz – Muratović

Termalica – Resovia, transmisja meczu

Spotkanie Termaliki Niecieczy z Resovią Rzeszów nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć wyłącznie dzięki usłudze Polsat Box Go.

